تأجيل محاكمة 13 هاربًا من سجن المستقبل بالإسماعيلية إلى يوليو المقبل

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محمد شرف الدين ومحمود الشربيني، بأمانة سر محمد فؤاد، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 13 متهمًا في قضية الهروب الكبير من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية، من بينهم 3 عناصر تكفيرية من أنصار بيت المقدس الإرهابي، إلى جلسة 12 من شهر يوليو المقبل للمرافعة ومناقشة المتهم العاشر في القضية.

واستمعت المحكمة، خلال الجلسات السابقة، إلى أقوال الطبيبة النفسية التي طلبت هيئة دفاع المتهم عوض الله سماع أقولها والتي أكدت خلالها، أنها لا تعرف المتهم، بالرغم من أن هيئة الدفاع قالت إن المتهم يُعالج عندها منذ 15 عامًا بمرض الصرع، ما جعله غير مسئول عن تصرفاته، واتهمت الطبيبة هيئة الدفاع بمحاولة التأثير على أقوالها، وهو ما نفته هيئة الدفاع أمام المحكمة.

كان المستشار محمد العوضي رئيس النيابة الكلية بالإسماعيلية، بإشراف المستشار عمرو سامي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسماعيلية، أمر بإحالة 13 متهمًا من الهاربين من سجن المستقبل المركزي بالإسماعيلية ومن ساعدهم في عملية الهروب، والتي وقعت أحداثها خلال أكتوبر الماضي والمعروفة إعلاميًّا "بالهروب الكبير".

وتضم قائمة المتهمين كلاً من عودة درويش علي، تنظيم أنصار بيت المقدس، صلاح سعيد لافي، من عناصر التنظيم، (هاربون)، وياسر عيد زيد هارب، واحمد شحاتة، تنظيم بيت المقدس محبوس، وعوض الله موسى علي، محبوس، وأحمد يونس محمد، محبوس، وإبراهيم صالح حسن، وشهرته "الشيخ إبراهيم"، محبوس، وعويض سلامة عايد، وشهرته "الشيخ" عويض، محبوس، وياسر محمود محمد المزيني، محبوس، وحسين عيد عودة أبو زينة، هارب، وكمال عيد عودة أبو زينة، هارب، وفايز عيد عودة الله أبو زينة، هارب، وعبد الله سعيد سعد لافي، هارب.

ونتج عن واقعة الهروب استشهاد المقدم محمد الحسيني، رئيس مباحث قسم شرطة أبو صوير، وإصابة مواطن.