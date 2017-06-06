مجلس نقابة الصحفيين: حل مشكلة المواقع المحجوبة عقب عيد الفطر

كتبت- هاجر حسني:

قال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع مجلس النقابة الذى عقد اليوم الثلاثاء ناقش أزمة المواقع الإلكترونية "المصرية" المحجوبة.

وأضاف عبد الرحيم - في تصريح خاص لمصراوي-، أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة وعد خلال الاجتماع بحل المشكلة عقب أجازة عيد الفطر المبارك مباشرة.

وأوضح أن اجتماع المجلس شهد خلافات حادة بسبب اعتراض بعض الأعضاء على قيام هيئة المكتب بصرف مبالغ مالية لعدد كبير من الزملاء الصحفيين على هيئة إعانات بدون ضوابط أو معايير وبدون موافقة مجلس النقابة حسبما ينص قانون النقابة.

وأضاف زكريا أن عدم السرعة في الاستجابة لطلب عدد من الأعضاء لعقد اجتماع طارئ كان بسبب رغبة المجلس في الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالأمر قبل المناقشة.

وأشار إلى أن مجلس النقابة يستكمل المناقشات حول الأزمة في الاجتماع القادم بعد عيد الفطر، لافتا إلى أن الاجتماع لم يتطرق إلى مناقشة قانون تنظيم الإعلام والصحافة بسبب عدم اطلاع بعض الأعضاء على القانون فيما قدم عدد منهم بعض الملاحظات.​

وأشار زكريا، إلى أنه سيعقد لقاءًا قريبًا مع إبراهيم عيسى في حضور النقيب عبدالمحسن سلامة للتوصل إلى حل في أزمته بعد تقديم رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد بلاغ ضده يتهمه فيه بنشر مقالات بجريدة المقال تحرض على الفتنة.