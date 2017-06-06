أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية

06:14 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية

وزير العدل الفرنسي ﻓرانسوا بايرو

باريس - (أ ش أ)

أكد وزير العدل الفرنسي ﻓرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء أن قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية في فرنسا.

وقال بايرو - في مقابلة اليوم مع قناة (بي إف إم) - : "إنه في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي حصلت قطر على مزايا ضريبية لا تصدق إلا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر" .. مضيفا :"أعتقد أنه من المهم جدا أن يكن لدينا في فرنسا مساواة ضريبية وفي هذا الأمر سأكون شديد الصرامة".

يشار إلى أن المستثمرين القطريين يحصلون منذ عام 2008 على إعفاءات ضريبية على الأرباح التي تتحقق من بيع عقارات في فرنسا ، حيث انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الاتفاق المثير للجدل خلال حملته الانتخابية.

وقد أعلنت والسعودية والإمارات والبحرين واليمن أمس الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بداعي أن هذه الدولة ترعى الإرهاب وتهدد أمنهم.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترامب: عزل قطر

    : عزل قطر "بداية النهاية" للإرهاب

    أخبار
  • الادعاء الفرنسي يحقق في واقعة

    الادعاء الفرنسي يحقق في واقعة "نوتردام"

    أخبار
  • قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

    قطر: مخزون السلع الأساسية يكفي لأكثر من 12 شهرًا

    أخبار
  • منظمة إنسانية تحذر: عقوبات الخليج على قطر قد تضر بإعمار غزة

    منظمة إنسانية تحذر: عقوبات الخليج على قطر قد تضر بإعمار غزة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصر

    بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصرأخبار

  • قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السبب

    قطر: مستعدون لقبول الوساطة.. وتميم أرجأ خطابه لهذا السببأخبار

  • أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطرأخبار

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد منأخبار

  • الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيها الخليجيين

    الفايننشال تايمز: فدية بمليار دولار أججت الخلاف بين قطر ومنافسيهاأخبار

  • شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

    شاهد التصميم الداخلي لطائرة أمير قطر تميم بن حمد آل ثانيسيارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه

8 الصبح - شوف تويتات "ترامب" على قطع العلاقات مع قطر .. ورد وزير الخارجية القطري عليه