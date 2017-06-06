وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية
وزير العدل الفرنسي: قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية
06:14 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
وزير العدل الفرنسي ﻓرانسوا بايرو
باريس - (أ ش أ)
أكد وزير العدل الفرنسي ﻓرانسوا بايرو اليوم الثلاثاء أن قطر لن تحصل مجددا على مزايا ضريبية في فرنسا.
وقال بايرو - في مقابلة اليوم مع قناة (بي إف إم) الإخبارية - : "إنه في عهد الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي حصلت قطر على مزايا ضريبية لا تصدق إلا أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر" .. مضيفا :"أعتقد أنه من المهم جدا أن يكن لدينا في فرنسا مساواة ضريبية وفي هذا الأمر سأكون شديد الصرامة".
يشار إلى أن المستثمرين القطريين يحصلون منذ عام 2008 على إعفاءات ضريبية على الأرباح التي تتحقق من بيع عقارات في فرنسا ، حيث انتقد الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الاتفاق المثير للجدل خلال حملته الانتخابية.
وقد أعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن أمس الاثنين قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بداعي أن هذه الدولة ترعى الإرهاب وتهدد أمنهم.
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