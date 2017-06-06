عضو بـ"الصحفيين": النقيب يتواصل مع الرئاسة لحل أزمة المواقع المحجوبة

كتبت- هاجر حسني:

قال محمد سعد عبد الحفيظ، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن اجتماع المجلس اليوم الثلاثاء، تطرق إلى أزمة المواقع المحجوبة.

وأضاف عبدالحفيظ، في تصريحات صحفية، أن النقيب عبد المحسن سلامة أكد لهم أنه يتواصل مع رئاسة الجمهورية، ووزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن المواقع المحجوبة.

وتابع أن النقيب طلب منهم إعطائه مهلة ١٥ يومًا لحل الأزمة، مضيفًا أن مجلس النقابة سيعقد اجتماعا لبحث الخطوات التصعيدية لأزمة المواقع المحجوبة بعد العيد مباشرة.

وشهد اجتماع مجلس النقابة مشادات كلامية بين جمال عبد الرحيم ومحمد شبانة.

وغادر عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ومحمد شبانة أمين الصندوق الاجتماع، قائلين: "مش عايزينا ندي إعانات وقروض للزملاء".

وعقد مجلس نقابة اجتماع، لمناقشة أزمة المواقع المحجوبة وخطاب مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بخصوص اتخاذ اللازم بشأن جريدة المقال، والملاحظات على قانون الصحافة والإعلام.