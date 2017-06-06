أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

للسماح لطالب بحيازة "موبايل".. إحالة مسئولي لجنة ثانوية بالأقصر للتحقيق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

للسماح لطالب بحيازة "موبايل".. إحالة مسئولي لجنة ثانوية بالأقصر للتحقيق

06:11 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الأقصر - محمد محروس:

أحال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مسئولي أمن اللجنة رقم 12 بمدرسة الثانوية بنين، بإدارة أرمنت التعليمية، للتحقيق، اليوم الثلاثاء، على خلفية ضبط هاتف محمول مع طالب داخل اللجنة.

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تلقت إخطارًا، بضبط هاتف محمول بحوزة الطالب: "عبد الرحمن.ح"، داخل لجنة رقم 12 بمدرسة الثانوية بنين بإدارة أرمنت التعليمية، أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، لمحاولة الغش.

وأمر طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بفتح تحقيق، غدًا الأربعاء، مع أفراد أمن اللجنة، للتقصير في أداء العمل، وعدم اكتشاف الهاتف منذ البداية مع الطالب ودخوله اللجنة بالمخالفة للقانون.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • طالبان يمزقان ورقتي إجابات اللغة الإنجليزية في المنوفية

    طالبان يمزقان ورقتي إجابات اللغة الإنجليزية في المنوفية

    أخبار
  • بالصور.. امتحانات

    بالصور.. امتحانات "اللغة الثانية" تُثلج قلوب طلاب الثانوية العامة

    أخبار
  • بالصور.. حقيقة اقتحام أهالي للجنة

    بالصور.. حقيقة اقتحام أهالي للجنة "ثانوية عامة" بكفر الشيخ

    أخبار
  • طالب يمزق ورقة

    طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • كيف ترى تركيا وإيران قرار

    كيف ترى تركيا وإيران قرار "قطع العلاقات مع قطر"؟أخبار

  • "التعليم": ضبط طالبين في سوهاج صورا امتحان اللغة الفرنسية المتداولأخبار

  • قطع العلاقات مع قطر.. كيف حدث ولماذا؟

    قطع العلاقات مع قطر.. كيف حدث ولماذا؟أخبار

  • فيديو - أمير قطر

    - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار

  • تفاصيل مذبحة إمبابة.. مدرب الكاراتيه قتل والدته وتوأمه على سجادة الصلاة

    تفاصيل مذبحة إمبابة.. مدرب الكاراتيه قتل والدته وتوأمه على سجادة الصلاةأخبار

  • طلب غير متوقع من وفاء عامر لهاني رمزي بعد معرفتها بمقلب

    طلب غير متوقع من وفاء عامر لهاني رمزي بعد معرفتها بمقلب "هاني هز الجبل"فنون

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة

فيديو| خيري رمضان: 10 شروط سعودية للتصالح مع قطر.. والمهلة 24 ساعة

فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

فيديو| البدري: عودة إيفونا «صعبة».. وأزارو على أعتاب الأهلي

فيديو| البدري: عودة إيفونا «صعبة».. وأزارو على أعتاب الأهلي