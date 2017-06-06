للسماح لطالب بحيازة "موبايل".. إحالة مسئولي لجنة ثانوية بالأقصر للتحقيق
للسماح لطالب بحيازة "موبايل".. إحالة مسئولي لجنة ثانوية بالأقصر للتحقيق
06:11 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الأقصر - محمد محروس:
أحال طه بخيت، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مسئولي أمن اللجنة رقم 12 بمدرسة الثانوية بنين، بإدارة أرمنت التعليمية، للتحقيق، اليوم الثلاثاء، على خلفية ضبط هاتف محمول مع طالب داخل اللجنة.
كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، تلقت إخطارًا، بضبط هاتف محمول بحوزة الطالب: "عبد الرحمن.ح"، داخل لجنة رقم 12 بمدرسة الثانوية بنين بإدارة أرمنت التعليمية، أثناء سير امتحانات الثانوية العامة، لمحاولة الغش.
وأمر طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بفتح تحقيق، غدًا الأربعاء، مع أفراد أمن اللجنة، للتقصير في أداء العمل، وعدم اكتشاف الهاتف منذ البداية مع الطالب ودخوله اللجنة بالمخالفة للقانون.
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