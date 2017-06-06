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البدري: سعيد بانضمام عاشور للمنتخب..ومؤمن رجل المهام الصعبة

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البدري: سعيد بانضمام عاشور للمنتخب..ومؤمن رجل المهام الصعبة البدري: سعيد بانضمام عاشور للمنتخب..ومؤمن رجل المهام الصعبة

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للأهلي، إن انضمام حسام عاشور، لاعب خط وسط الفريق، للمنتخب هو أمر يسعده كثيرًا، مؤكدًا أنه من اللاعبين المجتهدين والذين يؤدون دورهم بصورة رائعة في المباريات.

أضاف أن عاشور لاعب لا يختلف عليه أحد، وإن اجتهاده وتركيزه يعـدّ نموذجـًا وقدوة للاعبين الشباب، خاصـة وأنه يعمل دائمـًا في صمت ويؤدى دوره باحترافية، الأمر الذي ساعده على الوصول للمكانة والمستوى الذي وصل إليه مع الأهلي.

وأكد أن مؤمن زكريا من اللاعبين المهمين في الفريق، ودائمـًا ما يعتمد عليه في التشكيل الأساسي.

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وأشار «البدري» إلى أن شخصية «زكريا» في الملعب تجعله يظهر ويتألق في المباريات الصعبة، لذلك تم الاعتماد عليه في مباراة القطن بالكاميرون، ثم مباراة الوداد الأخيرة، وكان بالفعل عند حسن ظن الجهاز الفني.

واختتم المدير الفني للفريق أن «زكريا» يملك مرونة فنية يحتاجها أي مدير فني، لأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز في الملعب.

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التحرير

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