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الإعلان عن أسعار وأماكن بيع تذاكر مباريات كأس العالم لكرة السلة في مصر

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الإعلان عن أسعار وأماكن بيع تذاكر مباريات كأس العالم لكرة السلة في مصر الإعلان عن أسعار وأماكن بيع تذاكر مباريات كأس العالم لكرة السلة في مصر

التحرير

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة السلة تحت 19 عام والمقرر إقامتها في عن تذاكر حضور المسابقة التي تنطلق في يوليو القادم.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم في الفترة ما بين 1 لـ 9 يوليو القادم في صالة 1 و 2 بإستاد القاهرة الدولي.

وقامت اللجنة بتقسيم التذاكر إلى 5 فئات، الفئة الأولى وقيمتها 30 جنيه ويسمح لحاملها حضور صالة 1 فقط، أما الفئة الثانية في المستوى الثاني قيمتها 40 جنيه ويسمح لحاملها الحضور في صالة 1 أو 2.

أما الفئة الثالثة والتي ستكون قيمتها 50 جنيه فسيسمح لحاملها الإنتقال ما بين صالة 1 و صالة 2 خلال مباريات اليوم الواحد.

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ووضعت اللجنة تذكرة فئة Golden وتبلغ قيمتها 500 جنيه والتي سيسمح لحاملها الجلوس في ارض الملعب لصالة 1، بينما الفئة الأخيرة هي فئة الـVIP وتبلغ 1000 جنيه وسيتواجد حاملها في المقصورة الرئيسية ويحق له دخول صالة 2 بجانب الحصول على هدايا تذكارية.

التذاكر المذكورة ستكون شاملة لمباريات اليوم الواحد والتي تصل إلى 4 مباريات ومن المقرر أن يتم توزيع التذاكر بإستاد القاهرة أمام المركز الطبي الرياضي والنادي الأهلي والزمالك بالإضافة إلى مركز شباب الجزيرة والمركز الأولمبي بالمعادي ومركز التنيمة الرياضية.

ومن المقرر أن تبدأ منافذ بيع التذاكر في العمل بدايةً من يوم 21 يونيو الجاري في الأماكن المذكورة سابقاً.

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التحرير

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