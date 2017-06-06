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جدول مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية

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جدول مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية جدول مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية

التحرير

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حصلت «التحرير»، على نسخة من مواعيد بطولة دوري أبطال العرب التي تقام من 21 يوليو وحتى 5 اغسطس بالقاهرة والإسكندرية بمشاركة الأهلي والزمالك من .
وجاء جدول المباريات كالتالي:
الأهلي × الفيصلي الأردني .. الجمعة 21 يوليو .. الساعة 9 باستاد السلام
السبت 22 يوليو .. نصر حسين الجزائري × الوحدة الإماراتي .. الساعة 9 السلام 
الأحد 23 يوليو .. النصر السعودي × العهد اللبناني / × اتحاد الفتح المغربي .. مباراة النصر الساعة 6 والزمالك 9 في برج العرب
الاثنين 24 يوليو .. نفط الوسط العراقي × الترجي التونسي الساعة 6 في برج العرب 
المريخ السوداني × الهلال السعودي .. برج العرب الساعة 9
الثلاثاء 25 يوليو .. الفيصلي الأردني × نصر حسين الجزائري .. الساعة 6 ستاد السلام 
الوحدة الإماراتي × الأهلي المصري .. الساعة 9 ستاد السلام 
الأربعاء 26 يوليو .. اتحاد الفتح المغربي × النصر السعودي .. الساعة 6 في برج العرب

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العهد اللبناني × الزمالك المصري .. الساعة 9 في برج العرب 
الخميس 27 يوليو .. الهلال السعودي × النفط العراقي .. الساعة 6 في برج العرب 
الترجي التونسي × المريخ السوداني .. الساعة 9 في برج العرب 
الجمعة 28 يوليو .. الوحدة الإماراتي × الفيصلي الأردني .. الساعة 6 في ستاد السلام 
الأهلي المصري × نصر حسين الجزائري .. الساعة 9 ستاد السلام 
السبت 29 يوليو .. العهد اللبناني × الفتح المغربي .. ملعب برج العرب الساعة 6
الزمالك المصري × النصر السعودي .. برج العرب الساعة 9
الأحد 30 يوليو .. الترجي التونسي × الهلال السعودي .. الساعة 6 برج العرب 
المريخ السوداني × النفط العراقي .. الساعة 9 في برج العرب 
الأربعاء 2 أغسطس .. مباريات قبل النهائي، واحدة تقام السادسة مساءً والثانية في التاسعة والنصف، والمباراتين في برج العرب.
السبت 5 أغسطس .. المباراة النهائية، تقام في التاسعة مساءً ببرج العرب.

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التحرير

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