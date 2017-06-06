بالصور.. امتحانات "اللغة الثانية" تُثلج قلوب طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

سادت حالة من الارتياح بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بعد أداء امتحان اللغة الثانية في مواد الفرنسية والإيطالية والألمانية، خلال ثاني الامتحانات التي يؤديها الطلاب للعام الدراسي الجاري.

ورصد "مصراوي"، علامات الفرحة على عدد من الطلاب وأولياء الأمور، الذين استقبلوا أبناءهم بالعناق، لمشاركتهم فرحة اجتيازهم الامتحان دون صعوبات.

وقال حازم مصطفى، طالب بمدرسة الورديان الثانوية: "إن اللغة الفرنسية كانت في مستوى الطالب المتوسط ماعدا بعض الأسئلة التي خُصصت لتظهر إمكانيات الطالب المتميز عن الطالب العادي، موضحًا أن الامتحان كان بسيطًا في مجمله".

وأشار نادر عصام، طالب بمدرسة سيدي جابر الثانوية، إلى أن الامتحان لم يخرج من المعلومات التي وفّرها المنهج الدراسي، لافتًا إلى أن ما جرى استحداثه من أساليب جديدة في أنظمة الامتحان، وفّرت المزيد من الوقت للطلاب.

من جانبه، أكد جمعة ذكري انصاري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم، لم تتلق أي شكاوى من أولياء الأمور والطلاب، وان الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط .

من جهتها قالت آمال عبد الظاهر رئيس قطاع الإسكندرية بامتحانات الشهادة الثانوية العامة "يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ومطروح والغربية": "إن امتحانات اللغة الثانية بالإسكندرية مرت دون مشاكل، وأن جميع اللجان بدأت الامتحانات في موعدها دون تأخير، لافتة إلى الاطمئنان على وصول ورق الأسئلة قبل بدء اللجنة بنحو 15 دقيقة".

جدير بالذكر، أن نحو 42 ألفًا و394 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية العامة في الإسكندرية، فيما يبلغ عدد الطلاب الذين يخوضون الامتحانات بقطاع الإسكندرية والذي يضم 5 محافظات، 107 آلاف و350 طالبًا وطالبة.