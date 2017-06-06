المرور: كثافات مرتفعة بكوبري أكتوبر ومحوري صلاح سالم والثورة
المرور: كثافات مرتفعة بكوبري أكتوبر ومحوري صلاح سالم والثورة
05:52 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
كثافات مرورية
كتب - فتحي عمر:
شهدت محاور وميادين القاهرة كثافات مرورية مرتفعة أبرزها كوبري أكتوبر ومحوري صلاح سالم والثورة؛ بسبب أعطال السيارات المتكررة، مما أدى إلى زيادة الأحمال على تلك الطرق وسط دعم الطرق بالخدمات المرورية والأوناش، وتعزيز انتشار رجال المرور لملاحظة حركة السيارات على مدار اليوم، وسحب الكثافات خاصة أوقات الذروة.
فيما شهد ميدان أثر النبي حادث اصطدام أتوبيس نقل عام بالجزيرة الوسطى للميدان أثناء الدوران، نتج عنه ظهور كثافات مرتفعة بالطريق في الاتجاه القادم من كوبري شبرا العلوي وحتى أثر النبي، ومن كورنيش المعادي حتى أثر النبي.
وانتقل رجال المرور إلى مكان الحادث، وتم تسيير حركة السيارات وسحب الكثافات عقب رفع السيارات المعطلة من محور صلاح سالم وكوبري أكتوبر.
وتنصح الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء متولي، قائدي السيارات بتجنب المناطق التي تشهد زحاما مرورية؛ بسبب شراء مستلزمات شهر رمضان على مدار اليوم أبرزها منطقة الأزهر والحسين والعتبة وبين الصورين، واتخاذ مسارات، والاتزام بساحات الانتظار بمنطقة الأزهر.
وعززت رجال الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدهم بالشوارع والميادين الرئيسية، وانتشار الخدمات المرورية أعلى المحاور؛ لإزالة آثار أي أعطال مرورية أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة.
وانتشر رجال المرور بمختلف مناطق العاصمة؛ لشن حملات مرورية مكثفة، ورصد كافة المخالفات، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.
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