"التعليم العالي": تقديم كافة التسهيلات للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات

كتبت- داليا شبل:

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، السيد علي العايد سفير الأردن بالقاهرة، وذلك بمقر الوزارة.

وأكد الوزير على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، مشيراً إلى استعداد مصر لتقديم التسهيلات اللازمة للطلاب الأردنيين للدراسة بالجامعات المصرية وزيادة المقاعد والمنح المخصصة لهم.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي -في بيان لها -، أن الجانبين قد بحثوا سبل تعزيز التعاون بين مصر والأردن في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وإمكانية عقد بروتوكولات تعاون واتفاقات توءمة بين الجامعات المصرية والأردنية لإتاحة تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، خاصة في الكليات العملية، وذلك بهدف توسيع فرص الطلاب في التدريب والاطلاع والممارسة العملية في تخصصاتهم، بحيث يكون متاحًا لهم الدراسة لفصل دراسي أو أكثر بأحد البلدين، وكذلك تنظيم زيارات قصيرة متبادلة لأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه اقترح "عبد الغفار" البدء بتطبيق التجربة في القطاع الطبي والهندسي تمهيدًا لتوسيع التجربة في باقي التخصصات.

وأشار "عبد الغفار" إلى الجهود المبذولة في حل المشاكل التي تواجه الطلاب الوافدين وخاصة الأردنيين، ومنها: إجراءات دخول وإقامة الطلاب، فضلاً عن توفير أماكن بالمدن الجامعية لهم.

وقدم السفير الأردني، الشكر لمصر على جهودها في حل مشاكل الطلاب الأردنيين، مشيرًا إلى تميز العلاقات المصرية الأردنية عبر التاريخ وحرص بلاده على دفع وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.