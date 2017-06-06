إطلاق نار في ساحة كاتدرائية نوتردام في باريس
إطلاق نار في ساحة كاتدرائية نوتردام في باريس
05:47 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
كاتدرائية نوتردام من أشهر المواقع السياحية في باري
لندن (بي بي سي)
تقول الشرطة في باريس إنها توجهت إلى ساحة كاتدرائية نوتر دام - بعد تسلمها بلاغا - وسط تقارير تفيد بإطلاق نار وحدوث اضطراب.
ونصح مسؤولون في المنطقة الناس بالابتعاد عنها، وهي إحدى أكثر المواقع السياحية شهرة في العاصمة الفرنسية.
وتفيد تقارير بأن رجلا هاجم ضابط شرطة بمطرقة، ثم أطلقت الشرطة النار عليه بعد ذلك.
وهاجم الرجل ضابط الشرطة خلال أداء عمله في مقر شرطة باريس الذي يوجد بالقرب من الكاتدرائية، بحسب وسائل إعلام فرنسية.
وتقول تقارير إن المهاجم أصيب بجروح، ولكن لا تعرف بوضوح حالته الصحية.
وأغلقت الشرطة المنطقة. ويقول شهود عيان إن السياح في المنطقة فروا بحثا عن مكان يحتمون فيه.
ومازالت حالة الطوارئ سارية في فرنسا منذ حدوث الهجمات التي نفذها متشددون في باريس وقتل فيها 130 شخصا في عام 2015.
ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام فقط من استخدام متشددين لشاحنة صغيرة وسكاكين في هجوم في العاصمة البريطانية لندن، قتل فيه سبعة أشخاص.
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