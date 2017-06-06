الانتخابات البريطانية.. شكوك حول النتائج مع تقدم "العمال" في استطلاعات الرأي

لندن - (د ب أ)

أعرب محللون عن شكوكهم، اليوم الثلاثاء، إزاء نتيجة الانتخابات البرلمانية في بريطانيا، حيث أشار استطلاع للرأي إلى أن حزب العمال المعارض تقدم وضيق الفجوة التي كانت تفصله عن حزب المحافظين الحاكم قبل الانتخابات العامة المقررة، بعد غد الخميس.

وقال ماثيو جودوين، أحد المحللين السياسيين البارزين في بريطانيا، على "تويتر": "لا أستطيع التفكير في حملة أخرى تتعارض فيها أفكار أفراد الحملة والتوقعات بهذا الوضوح مع بعض الاستطلاعات".

وأشار استطلاع للرأي أجرته شركة "سيرفيشن" ونشر، اليوم الثلاثاء، إلى أن الصدارة التي كانت تفصل حزب المحافظين عن منافسه حزب العمال تقلصت إلى1.2 نقطة فقط، ليحصل حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي على 41.6 %، مقابل 40.4 % لحزب العمال المعارض.

وجاء الاستطلاع على أساس حوالى 1100 محادثة ميدانية وهاتفية على مدى يومين، الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قدرت توقعات يومية للمقاعد من جانب شركة "يوجوف" باستخدام نموذج مثير للجدل، حصة المحافظين من الأصوات بنحو 42 %، مما يعطيه ما يتراوح بين 265 و 342 مقعدًا في البرلمان، بموجب نظام الدوائر الانتخابية المطبق في بريطانيا.

وكشفت "يوجوف" عن أن حزب العمال سيحصل على 38 % من الأصوات ليفوز بما يتراوح بين 230 مقعدًا و300 مقعد في البرلمان.