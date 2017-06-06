مقتل 3 أشخاص في مظاهرة للمزارعين بالهند

نيودلهي - (د ب أ):

لقى 3 مزارعين حتفهم بأعيرة نارية وسط الهند، اليوم الثلاثاء، خلال مظاهرة احتجاج للمطالبة بتخفيف الديون ورفع أسعار محاصيلهم في منطقة اجتاحتها الجفاف.

ونقلت تقارير وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان قولهم إن الشرطة أطلقت النار على المزارعين في مظاهرة الاحتجاج في منطقة ماندسور، ولكن الحكومة المحلية نفت هذا الاتهام.

وقال شيفراج سينج تشوهان، رئيس وزراء ولاية ماديا براديش أن بعض العناصر المعادية للمجتمع اندست وسط المتظاهرين، متهما حزب المؤتمر الوطني الهندي المعارض بالتحريض على العنف.

وقال تشوهان إن المأساة التي وقعت في ماندسور اليوم محزنة ومؤسفة للغاية، مضيفًا: "أمرت بإجراء تحقيق قضائي بشأن العنف"، معلنًا عن صرف تعويض مالي لأسر الضحايا.

ورفض قادة حزب المؤتمر مثل جيوتيراديتيا سينديا الاتهام، زاعمين أن الشرطة فتحت النار على المتظاهرين السلميين.

كما أصيب العديد من المزارعين في الاحتجاجات، التي دفعت سلطات الولاية إلى فرض حظر التجول في ماندسور. ودعت جعيات المزارعين إلى تنظيم إضراب في الولاية، غدًا الأربعاء.

ويواصل المزارعون احتجاجاتهم منذ الأول من يونيو الجاري مطالبين بزيادة أسعار المحاصيل لتغطية تكاليف المدخلات، ومنحهم إعفاءات من القروض الزراعية وحزمة من الإجراءات الزراعية لتجاوز الخسائر الناجمة عن الجفاف الذي اجتاح المنطقة.