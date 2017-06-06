ميركل: ألمانيا تتمسك بعلاقات اقتصادية وثيقة مع أمريكا

(د ب أ):

على الرغم من الاختلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية في سياسة المناخ تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التمسك بوجود علاقات اقتصادية وثيقة مع أمريكا.

وقالت ميركل، الثلاثاء، خلال فعالية لاتحاد الغرف التجارية والصناعية شمالي ألمانيا: "إننا منفتحون من جانبنا على البدء مجددًا في المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضافت أن الأمر لا يتعلق بالحد من المعايير، لافتة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع كندا أظهرت أن مثل هذه الاتفاقيات يمكنها دعم معايير حماية المستهلك الاجتماعية والبيئية.

وقالت: "لذا اعتقد أنه إذا استطاعت الأسواق الكبيرة -السوق الأوروبية والسوق الأمريكية - إبرام مثل هذه الاتفاقية مع بعضهما، سيضع ذلك حينئذ معايير لإبرام اتفاقيات تجارة أخرى على مستوى العالم".

وأعربت المستشارة الألمانية عن قناعتها أن الرخاء والأسواق المفتوحة لا يتعارضان، وإنما يرتبطان ببعضهما، مؤكدة أن التجارة الحرة والعادلة تمثل أهمية كبيرة لألمانيا.

وقالت: "لهذا السبب نعارض أيضا أية نزعات حمائية موجودة. ربما يمكنها أن تسفر عن أوجه نجاح على المدى القصير، ولكنها ضارة على المدى المتوسط والطويل".