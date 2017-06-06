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انتشار شرطة باريس في محيط كنيسة نوتردام بعد تقارير عن إطلاق نار

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مصراوي Masrawy

انتشار شرطة باريس في محيط كنيسة نوتردام بعد تقارير عن إطلاق نار

05:31 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

انتشار شرطة باريس في محيط كنيسة نوتردام بعد تقارير عن إطلاق نار

شرطة باريس

باريس - (أ ف ب): 

قالت شرطة باريس إنها توجهت إلى منطقة كاتدرائية نوتر دام - بعد تسلمها بلاغًا - وسط تقارير تفيد بإطلاق نار وحدوث اضطراب.

ونصح مسؤولون في المنطقة الناس بالابتعاد عنها، وهي إحدى أكثر المواقع السياحية شهرة في العاصمة الفرنسية.

وتفيد تقارير بأن رجلا هاجم ضابط شرطة بمطرقة، ثم أطلقت الشرطة النار عليه بعد ذلك.

وتحدثت الشرطة على "تويتر" عن انتشارها عند الكنيسة الواقعة في قلب باريس ودعت إلى تجنب المرور في المنطقة.

ولا يزال من غير المعروف بعد ما إذا كان الحادث له خلفية إرهابية.

وتكرر استهداف قوات الأمن في فرنسا، وكان شرطي لقي حتفه في منتصف أبريل الماضي في شارع الشانزلزيه في باريس برصاص أحد المهاجمين.

ومازالت حالة الطوارئ سارية في فرنسا منذ حدوث الهجمات التي نفذها متشددون في باريس وقتل فيها 130 شخصا في عام 2015.

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