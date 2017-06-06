الأزهر يشيد بقطع العلاقات مع قطر: يضمن وحدة الأمة واستقرارها

كتب ــ محمود مصطفى:

أعلن الأزهر متابعته، عن كثب التطورات التي شهدتها الساحة العربية خلال الأيام الماضية.

وأكد الأزهر في بيان له اليوم الاثنين، تأييده ودعمه للموقف العربي المشترك في قراره بمقاطعة الأنظمة التي تقوم بدعم الإرهاب، وتأوي كيانات العُنف وجماعات التطرف، وتتدخل بشكلٍ سافر في شؤون الدول المجاورة واستقرارها وأمن شعوبها.

وأكد الأزهر الشريف دعمه لكافة الإجراءات التي اتخذها القادة العرب لضمان وحدة الأمة العربية، والتصدي بكل حزم وقوة لمخططات ضرب استقرارها، والعبث بأمن أوطانها.

وأعرب الأزهر عن تطلعه لمضاعفة جهود الأمة العربية لوقف المحاولات المغرضة التي تمارسها الأنظمة الشاردة، بما يشكل خطرًا على أمن الإقليم العربي واستقراره، آملًا أن تفيق هذه الأنظمة من غفلتها، وأن تعود إلى رشدها وإلى أهلها وبيتها، وأن تتذكر قول النبي ﷺ: "إِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِن الغَنَمِ الْقَاصِيَةَ"، وقوله ﷺ: "عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَذَّ شَذَّ فِي النَّارِ".

​وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين واليمن قطع العلاقات مع قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع الدولة الصغيرة على الخليج العربي. ولحقت ليبيا ممثلة في الحكومة الليبية القائمة في شرق البلاد، وجزر المالديف بالركب.​