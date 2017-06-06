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مصرع وكيل نيابة دمياط في حادث سير بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

مصرع وكيل نيابة دمياط في حادث سير بالدقهلية

05:15 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

مصرع وكيل نيابة دمياط في حادث سير بالدقهلية

ارشيفية

 

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي وكيل نيابة مدينة دمياط، مصرعه، إثر دهس سيارة نقل له أثناء عبوره طريق المنصورة الدائري.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم أول المنصورة، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم على الطريق الدائري "الجامعة – سندوب"، أمام شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد رشاد الجميلي، رئيس المباحث، ومعاوناه النقيبان أحمد قاسم وحمدي المغازي، إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور، محمـد عبد الرؤوف علي يوسف، 30 سنة، وكيل النائب العام ببندر دمياط ومقيم شارع المختلط الطريق، اصطدمت به السيارة رقم "د ج أ 2875 ملاكي"، حال سيرها باتجاه سندوب قيادة "أحمد. م.ح"، 30 سنة، محام حر، ومقيم دائرة قسم أول المنصورة؛ ما أدى إلى سقوطه أسفل عجلات السيارة رقم "د ى أ 3567 نقل"، قيادة "السيد.م. ع"، 45 سنة، سائق، مقيم قرية ميت خميس دائرة مركز المنصورة، حال سيرها بذات الاتجاه، ونجم عن ذلك وفاته في الحال.

وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنصورة الدولي واستدعاء مفتش الصحة، ورُفعت آثار الحادث والتحفظ على السيارتين على ذمة تصرفات النيابة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعه وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

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