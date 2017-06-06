أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يبطل مفعول 10 عبوات ناسفة في مدينة تعز

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الجيش اليمني يبطل مفعول 10 عبوات ناسفة في مدينة تعز

05:17 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

الجيش اليمني يبطل مفعول 10 عبوات ناسفة في مدينة تعز

الجيش اليمني

صنعاء - (د ب أ): 

أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إبطال مفعول 10 عبوات ناسفة زرعها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في مدينة تعز، جنوب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لقيادة الجيش اليمني في تعز في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تفكيك عشر عبوات ناسفة زرعتها المليشيات الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) في أطراف معسكر التشريفات، شرقي المدينة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الوطني واصلت التقدم الميداني إثر معارك مع الحوثيين وحلفائهم، وسيطرت على عدة مباني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وتابع البيان أنهم قاموا بتمشيط مبنى روضة مدرسة محمد علي عثمان، وأنهم يقتربون من السيطرة على المدرسة، التي تعتبر ثكنة عسكرية للحوثيين وحلفائهم في الجبهة نفسها.

ومنذ حوالي أسبوعين احتدمت المعارك بشكل كبير بين القوات الموالية لهادي المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى في الجبهة الشرقية تعز، تمكن فيها الطرف الأول من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بينها أجزاء واسعة من معسكر التشريفات والقصر الجمهوري.

وتشهد اليمن حربًا شديدة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، مع تسببها بأوضاع إنسانية وصحية صعبة في البلد، وجعلت معظم السكان البالغ عددهم قرابة 25 مليون بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية، حسب تقديرات لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في البلاد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العرب اليوم: الجبش الليبي يسيطر على الجفرة والعثور على سجن كبير لداعش

    العرب اليوم: الجبش الليبي يسيطر على الجفرة والعثور على سجن كبير لداعش

    أخبار
  • مقتل 27 شخصا مع اقتراب الجيش اليمني من قصر الرئاسة في تعز

    مقتل 27 شخصا مع اقتراب الجيش اليمني من قصر الرئاسة في تعز

    أخبار
  • وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين تنفي حصولها على دعم لمكافحة الكوليرا

    وزارة الصحة الخاضعة للحوثيين تنفي حصولها على دعم لمكافحة الكوليرا

    أخبار
  • 19 قتيلاً في تفجير وقصف بمحافظة درعا السورية

    19 قتيلاً في تفجير وقصف بمحافظة درعا السورية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرة

    السفارة الأمريكية تحذر دبلوماسييها من زيارة الأماكن الدينية خارج القاهرةأخبار

  • مدافع ساوثهامبتون قد يحرم صلاح من لقب تاريخي في ليفربول

    مدافع ساوثهامبتون قد يحرم صلاح من لقب تاريخي في ليفربولرياضة

  • الخارجية القطرية: قطر ترفض

    الخارجية القطرية: قطر ترفض "الوصاية" عليهاأخبار

  • بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصر

    بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصرأخبار

  • "شاومينج" تنشر أجزاء من امتحان اللغة الفرنسية.. والتعليم: سنتأكد منأخبار

  • كيف ترى تركيا وإيران قرار

    كيف ترى تركيا وإيران قرار "قطع العلاقات مع قطر"؟أخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«إسماعيل»: الحفاظ على الرقعة الزراعية أمن قومي لمصر

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

«المحافظين»: قطع العلاقات مع قطر لن يؤثر على الاقتصاد المصرى

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم العناوين والمانشيتات للأخبار التى تصدرت الصحف المصرية اليوم

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة

فيديو| وزيرة الهجرة: أوضاع الجاليات المصرية في قطر مستقرة