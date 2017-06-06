الجيش اليمني يبطل مفعول 10 عبوات ناسفة في مدينة تعز

صنعاء - (د ب أ):

أعلنت قوات الجيش اليمني، الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي، الثلاثاء، إبطال مفعول 10 عبوات ناسفة زرعها مسلحو جماعة أنصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس السابق، علي عبد الله صالح، في مدينة تعز، جنوب صنعاء.

وقال المركز الإعلامي لقيادة الجيش اليمني في تعز في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تفكيك عشر عبوات ناسفة زرعتها المليشيات الانقلابية (مسلحو الحوثي وقوات صالح) في أطراف معسكر التشريفات، شرقي المدينة.

وأضاف البيان أن قوات الجيش الوطني واصلت التقدم الميداني إثر معارك مع الحوثيين وحلفائهم، وسيطرت على عدة مباني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز.

وتابع البيان أنهم قاموا بتمشيط مبنى روضة مدرسة محمد علي عثمان، وأنهم يقتربون من السيطرة على المدرسة، التي تعتبر ثكنة عسكرية للحوثيين وحلفائهم في الجبهة نفسها.

ومنذ حوالي أسبوعين احتدمت المعارك بشكل كبير بين القوات الموالية لهادي المسنودة بطيران التحالف العربي من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى في الجبهة الشرقية تعز، تمكن فيها الطرف الأول من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية بينها أجزاء واسعة من معسكر التشريفات والقصر الجمهوري.

وتشهد اليمن حربًا شديدة بين الطرفين منذ أكثر من عامين، مخلفة عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، مع تسببها بأوضاع إنسانية وصحية صعبة في البلد، وجعلت معظم السكان البالغ عددهم قرابة 25 مليون بحاجة ماسة لمساعدات إنسانية، حسب تقديرات لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في البلاد.