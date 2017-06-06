السياحة تمد مواعيد العمل حتى 12 صباحاً لتسجيل المواطنين فى قرعة الحج

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أعلن يحيى راشد، وزير السياحة، عن تشكيل فريق عمل بمقر وزارة السياحة بالعباسية، وذلك طوال فترة إدخال بيانات المواطنين لتسجيل بياناتهم فى قرعة الحج على موقع البوابة الموحدة لوزارة الداخلية، على أن تكون مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا منتصف الليل.

وأعلن الوزير، فى الخطاب المرسل لغرفة شركات السياحة، أنه سيتم تفعيل عدد الأفراد المسموح بإدخالهم طبقاً للمبلغ المسدد بإيصالات جدية الحجز بعد اعتمادها من الغرفة، وأيضا تكوين الحسابات الخاصة بالشركات على موقع البوابة الموحدة لوزارة الداخلية، وكذا الرد على كافة الاستفسارات الخاصة بتسجيل أسماء المواطنين على الموقع.