العلاوة الاجتماعية تربك صفوف عمال هيئة النقل العام

التحرير

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أصدرت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام "المستقلة" بيانًا أشارت فيه إلى حدوث حالة من البلبلة بين العمال مفادها أن هيئة نقل الركاب بمحافظة الإسكندرية قد صرفت العلاوة الدورية 7% وكذلك العلاوة الخاصة 10%.

وأضافت النقابة أنها تتابع عن قرب كل ما تم في هذا الشأن، وأن بعد مطالبة العمال الإسكندرية صرف العلاوتين معًا، قرر مجلس إدارتهم سحب 7% والأثر الرجعي لها وصرف 10 % بأثر رجعي.

وأكد مجدي حسن رئيس النقابة على أن نظام الحوافز بهيئة نقل الركاب بالإسكندرية جميعها بنسبة مئوية تتراوح ما بين 220% إلى 280% من الأجر الأساسي وتختلف اختلافًا كليًا عن حوافز العاملين بهيئة النقل العام ماعدا حوافز الحركة عندهم بالإنتاج مثل الهيئة.

وقالت النقابة أن فئة الموظفين بهيئة النقل العام فقط التي تحصل على نظام النسبة المئوية 100% وباقي النظام لدينا أما حافز مواظبة أو حافز إنتاج هندسة تابع لإنتاج الحركة أو حافظ بالبنط..

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وأكد حسن على أن علاوة الـ 7% هي الأفضل وأن النقابة تتابع كل الهيئات التي يطبق عليها نظام صرف العلاوة، وأنه لم يُصرف لأحد العلاوتين مجتمعتين نهائيًا، مطالبًا بمن يمتلك الدليل على صرف العلاوتين بعرض المستندات الرسمية التي تم الصرف بها لأي جهة حتى تطالب بها النقابة أيضًا بالقاهرة.

فيما اعتبر القيادي النقابي، طارق بحيري، إن النقابة وافقت على علاوة الـ 7% فقط، ووافقت على قرار الهيئة بمنع صرف علاوة الـ10% بسبب حصول العاملين بالهيئة على علاوة الـ7% مشيرًا إلى التناقض بين الهيئة في القاهرة والإسكندرية، وأن العلاوة المقررة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية يحق للعاملين بالهيئة الحصول عليها، ولا تمنع العاملين بالهيئة من الحصول على علاوة التضخم.

وأكد بحيري لـ«التحرير» أن مجلس إدارة الهيئة بالقاهرة يرفض صرف علاوة التضخم للعاملين لمواجهة ارتفاع الأسعار، بالرغم من صرف إدارة الهيئة بالإسكندرية العلاوتين للعمال، وهو ما اعتبره بحيري مخالفة للقانون، حيث تنص لائحة العمل الخاصة بهيئة النقل العام على حق العاملين بالهيئة صرف العلاوة المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك بالمادة 108 من اللائحة التي تكفل لهم الحصول على أية امتيازات مالية يحصل عليها العاملون بالدولة.