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انتحار عامل شنقًا بسبب خلافات مع زوج والدته بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

انتحار عامل شنقًا بسبب خلافات مع زوج والدته بالدقهلية

05:11 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

انتحار عامل شنقًا بسبب خلافات مع زوج والدته بالدقهلية

ارشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقي عامل مصرعه شنقا بعد انتحاره بواسطة حبل معلق بإحدى الأشجار بقرية شها التابعة لمركز المنصورة، نتيجة لمروره بظروف نفسية سيئة إثر نشوب خلافات مع زوج والدته.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من العميد خالد الزيني، مأمور مركز المنصورة، بورود بلاغ من مستشفى طلخا المركزي بوصول "علاء. م.ع"، 19 سنة، عامل تجميع خردة، ومقيم قرية "شها"، جثة هامدة وبه آثار احمرار حول العنق نتيجة الخنق.

انتقل ضباط مباحث مركز المنصورة لمكان البلاغ، بقيادة الرائد رامي الطنطاوي، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب أمير الوكيل، وبسؤال شقيق المتوفى، عامل تجميع خردة ومقيم بذات القرية، أقر بشنق شقيقه نفسه بواسطة حبل معلق بإحدى الأشجار، لمروره بظروف نفسية سيئة، إثر حدوث مشادة كلامية بينه وزوج والدتهما لخلافات مالية.

جرى تحرير المحضر رقم 5532/2017 إداري المركز، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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