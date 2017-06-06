شجار الصغار يودي بحياة مُسن في السويس

السويس - حسام الدين أحمد:

لقي رجل مسن في السويس مصرعه، إثر مشاجرة بين عائلتين بمنطقة الألبان القديمة في السويس، تراشق فيها الطرفان بالحجارة؛ بسبب لعب الأطفال أمام المنازل.

وألقت الشرطة القبض على 20 متهمًا من العائلتين، وأحيل المتهمون للنيابة التي باشرت التحقيق، وأمرت بتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة.

كان اللواء دكتور مصطفي شحاته مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة الأربعين، يفيد بنشوب مشاجرة بين أفراد عائلتي الغرباوي وعبد النبي بمنطقة الألبان القديمة بالأربعين، ومصرع مُسن على إثر ذلك.

وتبين للعميد محمد والي مدير إدارة البحث الجنائي، أن المشاجرة بدأت بمشادات كلامية بين الصبية أبناء العائلتين اللتين تقيمان بالمنطقة، وتطور الأمر إلى مشاجرة تراشق فيها الطرفان الحجارة، وتدخل الشباب والكبار واستخدم بعضهم أعيرة الخرطوش.

وكشفت التحريات أنه أثناء ذلك، تلقى "السيد . أ"، 72 عامًا، حجرًا في رأسه، فأصيب بنزيف، ونقلت سيارة الإسعاف المسن لمستشفى السويس العام، وأجرى الأطباء الإسعافات الأولية له ونقلوه لغرفة العمليات المركز، لكنه توفي بعد هبوط حاد في الدورة الدموية.

وانتقلت قيادات البحث الجنائي ومديرية الأمن للمنطقة، كما جرى الدفع بتشكيل أمني للسيطرة على الموقف وفض المشاجرة، وضبطت الشرطة 20 شخصًا من بينهم حفيد المجني عليه، بتهمة التشاجر وقتل مُسن بالخطأ.