مصرع سيدة عجوز صدمها قطار بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت سيدة مصرعها دهسًا بقرية بطرة التابعة لمركز طلخا، بعد أن صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان السكك الحديدية.

كان اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من العميد جهاد الشربيني، مأمور مركز طلخا، بورود إشارة من مستشفى شربين المركزي، بوصول" فريال. ع. ا."، 65 سنة، ربة منزل، ومقيمة دائرة مركز كفر سعد، بمحافظة دمياط، جثة هامدة ادعاء حادث قطار.

انتقل ضباط مباحث مركز طلخا بقيادة الرائد أحمد مروان شبانة، رئيس المباحث، ومعاونة النقباء عمار الجداوي، وهشام الجوهري، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أنه حال عبور المتوفاة شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة أمام قرية بطرة، اصطدم بها القطار رقم " 964 ركاب"، القادم من دمياط باتجاه المنصورة، ما أدى إلى وفاتها.

وأكد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسور متعددة بالجسم ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر رقم 4966/2016 إداري مركز طلخا، وبالعرض على النيابة قررت، طلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وفى حالة عدم وجود شبهة جنائية يُصرح بالدفن.