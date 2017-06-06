بالصور.. حقيقة اقتحام أهالي للجنة "ثانوية عامة" بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أكد مصدر​ مسئول​ بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن هناك طالبين بلجنة مدرسة علي لطفي بمدينة بيلا، حاولا إثارة أعمال شغب من خلال نشوب مشادة كلامية بينهما مع أحد الملاحظين، وتحريضهما لزملائهما، لمنعهما من الغش في مادة اللغة الأجنبية.

وأشار مصدر بمديرية التربية والتعليم، إلى تحرير محضر في قسم شرطة بيلا ضدهما، عن طريق قوات الشرطة المكلفة بتأمين اللجنة، الأمر الذي جعل رئيس اللجنة يتدخل من أجل عدول الملاحظ عن قراره بتحرير المذكرة، حتى تمكن من احتواء الموقف، واستكمال العملية الامتحانية بشكل طبيعي.

وكشف المصدر عن إطلاق البعض من إحدى شركات الحراسات الأمنية، على خلاف مع وكيل وزارة التربية والتعليم صلاح عثمان، شائعات تتضمن اقتحام بعض من أولياء الأمور نفس اللجنة بالأسلحة النارية، بهدف إجبار الملاحظين لإجراء أعمال غش لأبنائهم، موضحًا أن هذا الأمر لم يحدث إطلاقًا.

وقال: "إن قيادات من مديرية أمن كفر الشيخ، تتمثل في اللواء فريد مصطفى حمكدار مديرية الأمن، والعميد محمد عمار رئيس المباحث الجنائية بالمديرية، والعميد شعبان مبروك مفتش عمليات فرقة الحامول، والعقيد توفيق جاد رئيس فرع البحث الجنائي بالحامول، انتقلت إلى تلك اللجنة، وتبين عدم صحتها، وأن أعمال الامتحانات تسير بشكل طبيعي".

وفى ذات السياق، نفى مصدر أمنى بمديرية أمن كفر الشيخ، اقتحام أهالي طلاب بالثانوية العامة، لهذه اللجنة، بالأسلحة النارية، كما أشاع البعض، موضحًا أن هذا الأمر مجرد شائعات، أطلقها أشخاص على خلافات مع وكيل وزارة التربية والتعليم، والهدف منها حدوث اضطرابات بين صفوف الطلاب وأولياء أمورهم.