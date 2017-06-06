ضبط 3 أشخاص اختطفوا شابا وساوموا والده على دفع 5 ملايين جنيه لتحريره

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في ضبط 3 أشخاص؛ لاتهامهم باختطاف أحد المواطنين، ومساومة والده لدفع 5 ملايين جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وكان ضباط قسم شرطة مصر القديمة قد تلقوا بلاغا من "أحمد م."، مصابا بسحجات بمعصم اليدين وكدمة بالوجه، أنه أثناء خروجه من مسكنه متجها لمحل عمله، فوجئ بسيارة سوداء اللون يستقلها شخصان، ادعيا سابقة معرفته وعرضا عليه توصيله لمحل عمله، وعقب استقلاله السيارة بصحبتهما، قاما بتهديده وتوجها به إلى منطقة الرحاب، وقاما باحتجازه بعقار تحت الإنشاء، وتوثيق يديه والتعدي عليه بالضرب محدثين ما به من إصابات، واستوليا على هاتفه المحمول، وساوما والده على إطلاق سراحه مقابل 5 ملايين جنيه، إلا أنه تمكن من مغافلتهما والهرب، لكن في وقت لاحق عاود المتهمان الاتصال بوالده، وتهديده ومطالبته بدفع الفدية.

وأمر اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "عاطف ك."، 45 عاما، سائق سبق له العمل لدى خال المجني عليه، و"رامي م."، 34 عاما، و"جمال م."، 47 عاما، سائق، وأمكن ضبطهم بأحد الأكمنة.

واعترف المتهمون أمام اللواء محمد منصور، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بارتكاب الواقعة؛ حيث أقر الأول بأنه نظرا لسابق عمله كسائق طرف خال المجنى عليه، وعلمه بثراء عائلته، فخطط لاختطاف المجني عليه ومساومة أهليته على إطلاق سراحه مقابل 5 ملايين جنيه، واستعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مخططه.

أرشد المتهمون عن السيارة المستخدمة، والهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، وبداخله الشريحة المستخدمة في إجراء المساومة، وتحرر محضر بالواقعة، أُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.