الدفاع المدني السعودي: لم يتم تسجيل حوادث بين المعتمرين في شهر رمضان

الرياض - (د ب أ):

أعلن الدفاع المدني السعودي، الثلاثاء، عدم تسجيل أي حوادث أو حالات طارئة تذكر بين المعتمرين خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان المبارك في مكة المكرمة.

وشدد مدير عام الدفاع المدني، الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، في تصريح صحفي عقب الاجتماع الذي عقد بمقر للدفاع المدني، على ضرورة متابعة اشتراطات السلامة في جميع المنشآت التي تقدم خدماتها للمعتمرين والإزالة الفورية والحاسمة لأي مخالفات قد ترصد، كما شدد الفريق العمرو على ضرورة متابعة إجراءات السلامة في جميع مواقع المشاريع الإنشائية الجاري تنفيذها".

وعبر الفريق العمرو عن ثقته في قدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم لضخامة المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة ملايين المعتمرين خلال شهر رمضان وحرصهم على الاستفادة من الامكانات الضخمة التي وفرتها الدولة لجهاز الدفاع المدني لأداء مهامه.

وطالب جميع المشاركين في تنفيذ الخطة ببذل كل الجهد لتقديم صورة مشرفة لما تبذله الحكومة السعودية في خدمة المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف، مشيرًا إلى جاهزية مديريات الدفاع المدني بالمناطق لاسناد ودعم إدارة الدفاع المدني في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة آلياً وبشرياً متى دعت الحاجة لذلك".

واستمع الفريق العمرو خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المديرية العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، إلى شرح تفصيلي قدمه اللواء سالم المطرفي مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة أكد خلاله انتهاء المرحلة الأولى من الخطة والتي بدأ تنفيذها منذ أول أيام شهر رمضان.

أوضح اللواء المطرفي أنه لم يتم تسجيل أي حوادث أو حالات تذكر، مؤكداً جاهزية جميع فرق ووحدات ومراكز الدفاع المدني تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة والتي تمتد حتى نهاية الشهر الكريم وأيام عيد الفطر.