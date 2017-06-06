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البدري عن «غالي»: قائد ونـموذج للاعبين الشباب

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البدري عن «غالي»: قائد ونـموذج للاعبين الشباب البدري عن «غالي»: قائد ونـموذج للاعبين الشباب

التحرير

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حسام غالي، قائد الفريق، يعد بمثابة نموذج وقدوة، لابد أن يقتدي به جميع اللاعبين الناشئين والشباب.

وأضاف «البدري» أن غالي يبذل كل ما في وسعه في التدريبات، من أجل أن يستمر في كامل لياقته مهما تقدم العمر.

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وأكد «البدري» أن الأهلي يحتاج دائمًا إلى اللاعبين أصحاب الخبرات، مثل حسام غالي، من أجل تقديم الدعم للاعبين الجدد والشباب، خاصـة أن الأهلي دائمـًا ما يشارك في بطولات محلية وقارية عديدة، وهذا يتطلب وجود عناصر خبرة في الفريق.

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التحرير

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