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الديب يناقش عروض الرحيل مع «ذئاب الجبل»

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الديب يناقش عروض الرحيل مع «ذئاب الجبل» الديب يناقش عروض الرحيل مع «ذئاب الجبل»

التحرير

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يعقد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب جلسة خاصة مع كريم الديب لاعب الفريق خلال الساعات القادمة لبحث العروض التي وصلت للاعب مؤخرًا وحسم مستقبله بشأن البقاء من عدمه في قلعة ذئاب الجبل.

كريم الديب يمتلك 3 عروض من أندية الإسماعيلي وسموحة والاتحاد السكندري حيث أبدت الأندية الثلاث رغبتها في الحصول على خدمات اللاعب التهديفية بعد تألقه هذا الموسم وظهوره بشكل مميز.

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في الوقت الذي حدد فيه مسئولي المقاولون 4 مليون جنيه للموافقة على إطلاق سراحه نهاية الموسم وسط محاولات لتخفيض المقابل المادي من جانب بعض الأندية التي تتطلع لشراء اللاعب.

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التحرير

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