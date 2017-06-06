خالد جلال يوضح حقيقة طلب إيناسيو الإستغناء عن «حفني»

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نفي خالد جلال مدير الكرة بنادي الزمالك ما تردد عن طلب البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول الاستغناء عن أيمن حفني صانع ألعاب الفريق بعد نهاية الموسم الجاري مؤكداً أنه أمر عاري تماما من الصحة.

وأضاف خالد جلال أن حفني غائب عن مباريات الفريق الماضية بسبب الإصابة في العضلة الضامة ومن المقرر أن يعود للمباريات بعد فترة التوقف الجارية مشيرًا إلى أنه استفسر من إيناسيو عن حقيقة غضبه من حفني ولكنه اكد له أن يعلم إصابة اللاعب وشاهد التقارير الطبية التي تؤكد ذلك ولا يوجد أي خلافات مع أي لاعب بالفريق.

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واختتم مدير الكرة بالزمالك أن المدير الفني لم يُبلغ المجلس الآبيض برغبته في الاستغناء عن أي لاعب في الموسم المقبل حتى الأن وكل تركيزه مع الفريق في المباريات القادمة في المسابقات المختلفة التي يشارك بها الفريق.