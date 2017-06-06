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منعا للصدام.. «شيكابالا» يؤجل تعديل عقده مع الزمالك

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منعا للصدام.. «شيكابالا» يؤجل تعديل عقده مع الزمالك منعا للصدام.. «شيكابالا» يؤجل تعديل عقده مع الزمالك

التحرير

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أكد مصدر مقرب من محمود عبد الرازق «شيكابالا» صانع ألعاب أن اللاعب قرر تأجيل الحديث عن ملف تعديل عقده رغم غضبه من تأجيل الأمر أكثر من مرة إلى نهاية الموسم، ورغم حصوله على أكثر من وعد من الإدارة إلا أنه لن يفتح الأمر في الوقت الحالي .

وقال المصدر أن  شيكابالا قرر تأجيل التقدم بطلب جديد لمجلس الإدارة بتعديل عقده لتفادي أي صدام مع رئيس نادي الزمالك في الفترة الحالية.

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وأجل شيكابالا الأمر لنهاية الموسم حتى لا تتوتر العلاقة بينه وبين رئيس الزمالك بسبب هذا الأمر، في ظل هدوء الأمور بين الطرفين في الفترة الحالية.

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التحرير

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