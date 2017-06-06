البدري يكشف أهم مباراة للأهلي في «الدوري» هذا الموسم

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قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسابقة الدوري كانت مليئة بالمحطات الصعبة التي استطاع الفريق التغلب عليها، وحـســم اللقب لصالحه قبل أربع جولات من النهاية.

وخـصَّ «البدري» بداية ونهاية الدور الأول من الموسم، ووضعها على رأس المحطات الصعبة التي واجهها الأهلي من أجل حسم الدوري مؤكدا ان الأهلي واجه في نهاية الدو الأول فرق قوية وتنافس على البطولة وهي المقاصة وسموحة والمصري والزمالك.

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وكشف البدري أن أهم مباراة للأهلي في الدوري هي مواجهة الزمالك في نهاية الدور الأول، التي حسمها الأحمر بهدفين دون مقابل.

وأكّـد «البدري» أن الفوز في القمة وسّـع الفارق في النقاط بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إكساب الفريق تفوقًا معنويًا على المنافسين مع انطلاق الدور الثاني.