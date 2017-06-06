أخبار عاجلة

«النعناع والخميرة».. 7 وصفات طبيعية للتخلص من الروؤس السوداء -
8 الصبح - لعبة بدون كلام بين فريقي شيماء حافظ وشريف بركات .... شوف مين اللي كسب !!! -
التعليم: التخلص من نظام الثانوية العامة الحالي بحلول عام 2020 -
بالصور.. ريمون عزيز.. مواطن قبطي يقيم "فراشة" لأداء المسلمين التراويح -
اليوم.. إيطاليا تسعى للثأر من أوروجواي -
ديربي كاونتي يحسم أولى صفقاته في «البريميرليج» -
بالصور.. يوفنتوس يكشف عن قميصه للموسم الجديد -
وزير التنمية المحلية: إزالة 289 ألف حالة تعدي خلال المرحلة الأولى -
السعودية تؤكد التزامها بتوفير التسهيلات للحجاج والمعتمرين القطريين -
السيسي: الأراضي التي تم استعادتها تتطلب بنية تحتية جديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

البدري يكشف أهم مباراة للأهلي في «الدوري» هذا الموسم

Google+ Print
البدري يكشف أهم مباراة للأهلي في «الدوري» هذا الموسم البدري يكشف أهم مباراة للأهلي في «الدوري» هذا الموسم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسابقة الدوري كانت مليئة بالمحطات الصعبة التي استطاع الفريق التغلب عليها، وحـســم اللقب لصالحه قبل أربع جولات من النهاية.

وخـصَّ «البدري» بداية ونهاية الدور الأول من الموسم، ووضعها على رأس المحطات الصعبة التي واجهها الأهلي من أجل حسم الدوري مؤكدا ان الأهلي واجه في نهاية الدو الأول فرق قوية وتنافس على البطولة وهي المقاصة وسموحة والمصري والزمالك.

شاهد أيضا

وكشف البدري أن أهم مباراة للأهلي في الدوري هي مواجهة في نهاية الدور الأول، التي حسمها الأحمر بهدفين دون مقابل.

وأكّـد «البدري» أن الفوز في القمة وسّـع الفارق في النقاط بين الأهلي والزمالك، بالإضافة إلى إكساب الفريق تفوقًا معنويًا على المنافسين مع انطلاق الدور الثاني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

فيديو| لاعب سابق بالزمالك: أعشق «أبو تريكة».. وارتديت رقم 22 بسببه

رمضانك sport - حقيقة طلب إيناسيو من الزمالك بالاستغناء عن أيمن حفني

رمضانك sport - حقيقة طلب إيناسيو من الزمالك بالاستغناء عن أيمن حفني

خالد جلال يكشف حقيقة هروب «ستانلي» من الزمالك

خالد جلال يكشف حقيقة هروب «ستانلي» من الزمالك

جدول مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية

جدول مباريات الأهلي والزمالك في البطولة العربية