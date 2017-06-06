البدري يقرر عودة «الشيخ».. ويدرس موقف «أنطوي»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة أحمد الشيخ، لاعب الفريق المعار إلى صفوف مصر المقاصة، بعد نهاية الموسم الجاري وانتهاء الإعارة.

وأضاف «البدري» أن «الشيخ» قـدّم أداءً مميزًا مع المقاصة خلال فترة الإعارة، وهو ما جعله يقرر عودته مرة أخرى إلى الأهلي بعد نهاية الموسم، وأيضـًا قيـّده في قائمة الفريق الأفريقية.

شاهد أيضا

وأشار «البدري» إلى أن الغاني جون أنطوي، لاعب الفريق والمعار إلى المقاصة، ضمن حساباته في العودة للفريق عقب نهاية الموسم، بعد مستواه الجيـد الذي قـدمه مع المقاصة.