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البدري يقرر عودة «الشيخ».. ويدرس موقف «أنطوي»

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البدري يقرر عودة «الشيخ».. ويدرس موقف «أنطوي» البدري يقرر عودة «الشيخ».. ويدرس موقف «أنطوي»

التحرير

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استقر حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عودة أحمد الشيخ، لاعب الفريق المعار إلى صفوف المقاصة، بعد نهاية الموسم الجاري وانتهاء الإعارة.

وأضاف «البدري» أن «الشيخ» قـدّم أداءً مميزًا مع المقاصة خلال فترة الإعارة، وهو ما جعله يقرر عودته مرة أخرى إلى الأهلي بعد نهاية الموسم، وأيضـًا قيـّده في قائمة الفريق الأفريقية.

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وأشار «البدري» إلى أن الغاني جون أنطوي، لاعب الفريق والمعار إلى المقاصة، ضمن حساباته في العودة للفريق عقب نهاية الموسم، بعد مستواه الجيـد الذي قـدمه مع المقاصة.

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التحرير

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