ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

كتبت- رنا أسامة:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القرار الذي اتخذته عدد من الدول العربية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، هو "حصاد" ما تم مُباحثته في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عُقِدت بالرياض مايو الماضي.

وكتب ترامب تغريدة على حسابه على تويتر، جاء فيها "من الجيد جدًا أن نرى أن زيارة السعودية مع الملك و50 بلدًا، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل".

وتابع: "قالوا إنهم سيتبنّنون نهجًا حازمًا بشأن تمويل التطرف، وكل الدلائل كانت تُشير إلى قطر".

وأضاف أن قطع العلاقات الدبلوماسية رُبما يكون "بداية النهاية لذعر الإرهاب".

وسبقت هاتين التغريدتين، تعريدة قال فيها "خلال رحلتي الأخيرة إلى الشرق الأوسط، ذكرت أنه لم يعد من الممكن تمويل الفكر المتطرف. وحينها أشار القادة إلى قطر. أنظروا!".

ويأتي تعليق الرئيس الأمريكي بعد أكثر من 24 ساعة على تفاقم الأزمة بين قطر وعدد من الدول العربية وصلت إلى حدّ قطع العلاقات وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية.