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5 فوائد لتناول بيضتين على السحور

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مصراوي Masrawy

5 فوائد لتناول بيضتين على السحور

04:34 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

5 فوائد لتناول بيضتين على السحور

بيض علي السحور

كتبت- نرمين الجلاد:

يعتبر تناول البيض في السحور من أهم الأطعمة المفيدة للصائم في رمضان والذي يمد الجسم بالطاقة لاحتوائية على البروتين والدهن والفيتامينات والهرمونات والأملاح المعدنية وهيدرات الكربون التي تساعده في تحمل يوم طويل في الصيام، لذلك يقدم موقع "برايت سايد" الهندي فوائد تناول بيضتين في اليوم

1-حماية خلايا الدماغ

يحتوي البيض علي فيتامين Phospholipids الذي يساعد في بناء خلايا الدماغ، وتعمل مادة الكولين التي تحافظ على سلامة الذاكرة.

2- يحتوي على مادة اللوتين التي تحافظ علي البصر حيث أظهرت الأبحاث أن تناول بيض الدجاج يساعد على تقوية البصر والرؤية الجيدة ونقصه في العين يسبب تغيرات مدمرة في أنسجة العين وتتدهور في البصر.

3- وجود فيتامين D الذي يساعد علي امتصاص الكالسيوم حيث أشار العلماء إلى أنه يحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين D، ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم ويعزز العظام والأسنان.

4- يحتوي على فيتامين B الذي يحمي البشرة والشعر وHيضا الكبد والبروتينات المغذية للهضم تساهم في تعزيز الشعر والجلد والقضاء على السموم من الكبد.

5- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية حيث أن الكوليسترول الموجود في البيض ليس ضاراً بالصحة، حيث إن البيض يحتوي على أحماض أوميجا 3 التي تقلل من مستويات الثلاثية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

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