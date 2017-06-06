أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك"

04:24 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

النائب رضا البلتاجي

القاهرة- أ ش أ:

تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن أسباب عدم تعميم استخدام الزراعة المائية بالأسماك رغم فوائدها في توفير الماء والسماد.

وقال البلتاجي - في طلب الإحاطة - "إن الزراعة المائية بالأسماك، هي تكنولوجيا صديقة للبيئة يمكن استخدامها لزراعة أي نوع من النباتات باستخدام نظام غذائي متوازن بشكل علمي.

وأشار إلى أن هذا النوع من الزراعة مكمل للزراعة في التربة العادية، خاصة وأن فدانا واحدا من المزارع المائية يمكن أن ينتج ما بين 200 إلى 300 طن من الخضار سنويا أو أكثر بـ15 مرة من انتاج أي محصول تمت زراعته بشكل تجاري في الحقول المفتوحة".

وأكد أن الزراعة المائية بالأسماك من الزرعات الواعدة، حيث تحتاج الأسماك إلى مياه نظيفة مؤكسدة جيدا لتعيش وتنمو، بينما تحتاج النباتات إلى ماء وثانى أوكسيد الكربون بالإضافة إلى ضوء الشمس، لذلك يمكن استخدام النباتات لتستهلك مخلفات الأسماك من المياه والتغذي عليها بما يخلق علاقة تكافلية بين الاثنين، بحيث تعتمد النباتات في تغذيتها على الأسماك مقابل تنقية المياه من مخلفات الأسماك لتسطيع الأخيرة الاستمرار في العيش بداخله.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الحداد": 22 مليون جنيه لتطوير المتحف الزراعي وتجديد 7 مباني أثرية

    أخبار
  • غضب بين نواب لجنة زراعة بالبرلمان بسبب غياب 3 وزراء عن الحضور

    غضب بين نواب لجنة زراعة بالبرلمان بسبب غياب 3 وزراء عن الحضور

    أخبار
  • تنسيق بين الزراعة ومحافظة الإسكندرية لعلاج أزمة

    تنسيق بين الزراعة ومحافظة الإسكندرية لعلاج أزمة "قزق الأنفوشي"

    أخبار

  • "البنّا" يقرر معاملة مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية مثل

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مدافع ساوثهامبتون قد يحرم صلاح من لقب تاريخي في ليفربول

    مدافع ساوثهامبتون قد يحرم صلاح من لقب تاريخي في ليفربولرياضة

  • أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    أول تعليق من على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطرأخبار

  • "خلود وإيهاب".. حكاية زوجين فرقهما قطع العلاقات "المصرية القطرية"أخبار

  • وزير الخارجية القطرى: قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر علينا

    وزير الخارجية القطرى: قطع العلاقات مع الدوحة لن يؤثر عليناأخبار

  • عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعة

    عمرو أديب يعرض صورة كارثية من قطر بعد 12 ساعة من المقاطعةأخبار

  • بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصر

    بلاغ ضد بنك قطر الوطني لاتهامه بتمويل الإرهاب في مصرأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا