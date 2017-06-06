طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك"
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك"
04:24 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
النائب رضا البلتاجي
القاهرة- أ ش أ:
تقدم النائب رضا البلتاجي، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن أسباب عدم تعميم استخدام الزراعة المائية بالأسماك رغم فوائدها في توفير الماء والسماد.
وقال البلتاجي - في طلب الإحاطة - "إن الزراعة المائية بالأسماك، هي تكنولوجيا صديقة للبيئة يمكن استخدامها لزراعة أي نوع من النباتات باستخدام نظام غذائي متوازن بشكل علمي.
وأشار إلى أن هذا النوع من الزراعة مكمل للزراعة في التربة العادية، خاصة وأن فدانا واحدا من المزارع المائية يمكن أن ينتج ما بين 200 إلى 300 طن من الخضار سنويا أو أكثر بـ15 مرة من انتاج أي محصول تمت زراعته بشكل تجاري في الحقول المفتوحة".
وأكد أن الزراعة المائية بالأسماك من الزرعات الواعدة، حيث تحتاج الأسماك إلى مياه نظيفة مؤكسدة جيدا لتعيش وتنمو، بينما تحتاج النباتات إلى ماء وثانى أوكسيد الكربون بالإضافة إلى ضوء الشمس، لذلك يمكن استخدام النباتات لتستهلك مخلفات الأسماك من المياه والتغذي عليها بما يخلق علاقة تكافلية بين الاثنين، بحيث تعتمد النباتات في تغذيتها على الأسماك مقابل تنقية المياه من مخلفات الأسماك لتسطيع الأخيرة الاستمرار في العيش بداخله.
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