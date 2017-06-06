"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا

الشرقية – فاطمة الديب:

صدّقت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، رئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، على قرار مفتي الديار المصرية، بمعاقبة 11 شخصًا، بينهم أمين شرطة، بالإعدام شنقًا، والسجن 15 سنة، للمتهم الثاني عشر؛ على خلفية اتهامهم بقتل شاب وسحله وحرقه حيًّا بدائرة مركز كفر صقر.

تعود تفاصيل القضية للعاشر من شهر مارس 2013، عندما اتهم أهالي فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، من قرية "شيط الحرابوة"، التابعة لدائرة مركز كفر صقر، شابًا بالقرية يُدعى "محمد.ع" وشهرته، "سمبوكسا" 34 عامًا، باختطافها، ولكن الفتاة عادت بعد يومين من تحرير البلاغ.

وقرر أهالي القرية عقد جلسة عرفية تجمع أسرتي الشاب والفتاة، خاصةً وأن الفتاة عادت ولم يَثبت اختطاف الشاب لها، إلا أنهم قبيل ساعات من عقد الجلسة العرفية بحضور كبار القرية، أُشيع خبر بالقرية عن أن الشاب جمع مجموعة من البلطجية لتأديب أسرة الفتاة؛ بعد اتهامه ظلمًا، فتجمعت أسرة الفتاة، وتوجهوا إلى منزله، وخطفوه وقاموا بتوثيقه بالحبال.

وتبين من أوراق القضية، قيام عم الفتاة "أمين شرطة"، بضرب الشاب بقطعة حديدية على رأسه، وشارك مع مجموعة من أقاربه بتوثيق الشاب بالحبال، وسحبوه خارج المنزل، قبل أن يوثقوه على شجرة أمام المنزل، ويسقونه مياه نار، ويقتلونه ويمثلون بجثته أمام الجميع، ويقومون بسرقة منزل أسرته ومن ثم حرقه بالكامل.

وتبين من التحريات، أن وراء الواقعة كلًا من: "أحمد.م.م.إ"، و"محمد.ع.ا"، متهمان بالتحريض على القتل، و"ممدوح.الـ.س"، و"صابر.الـ.أ"، متهمان بالإتلاف والحرق، و"عبدالله.ص.س"، و"سباعي.الـ.س"، متهمان بقتل المجني عليه وحرق منزله، و"طه.ص.ح"، و"صلاح.ع.ن"، متهمان بضرب المجني عليه وقتله.

كما تضنت التحريات، مشاركة "محمد.ع.غ.ك"، و"محمد.ع.أ"، و"عيد.أ.ع"، و"عثمان.أ.ع"، و"محمد.أ.ع.ع"، و"علي.ع.ر"، و"صلاح.ع.م" في الواقعة بالضرب وقتل المجني عليه، ولم يجرِ ضبطهم حتى الآن.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 948 لسنة 2013 إداري كفر صقر.