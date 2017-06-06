طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

رصدت غرفة متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إقدام أحد الطلاب بإحدى لجان المدرسة الثانوية الفنية التجارية بمنيا القمح، على تمزيق ورقة امتحان مادة الاقتصاد، قبل نصف ساعة على انتهاء الوقت المُخصص للامتحان.

اتخذت كل الإجراءات القانونية حيال الطالب المخالف داخل مقر اللجنة، دون أي تأثير على امتحان باقي الطلاب.

وبدأت، اليوم الأحد، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضورًا كبيرًا لأولياء الأمور، للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تنطلق اليوم الأحد، وتستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي 36 ألف و917 طالبًا، منهم 15 ألف و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي رياضة، و14 ألف و823 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.