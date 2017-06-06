ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا
04:13 م الثلاثاء 06 يونيو 2017
الدكتور جمال أبو المجد
المنيا ـــ ريمون الراوي:
أعلن الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن حالات الغش المضبوطة بامتحانات جامعة المنيا حتى الآن 140 حالة غش، منذ بدء الامتحانات، موضحًا بأنه جرى إلغاء المادة لعدد 81 حالة بكليات: الآداب، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتربية، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، ودار العلوم، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والحقوق، والصيدلة، والمعهد الفني للتمريض.
كما جرى توقيع عقوبة الإنذار على 46 حالة بكليات: التربية، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والآداب، ودار العلوم، والسياحة والفنادق، ورياض الأطفال والهندسة.
بالإضافة إلى تطبيق المادة 125 وإحالة 12 حالة لمجلس التأديب بكليات: الآداب، ودار العلوم، والتربية الرياضية، وإلغاء المادة الممتحنة والمادة التي تليها لحالة بكلية التربية الرياضية.
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