أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا

04:13 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا

الدكتور جمال أبو المجد

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلن الدكتور جمال أبو المجد رئيس جامعة المنيا، أن حالات الغش المضبوطة بامتحانات جامعة المنيا حتى الآن 140 حالة غش، منذ بدء الامتحانات، موضحًا بأنه جرى إلغاء المادة لعدد 81 حالة بكليات: الآداب، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتربية، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، ودار العلوم، والهندسة، والحاسبات والمعلومات، والحقوق، والصيدلة، والمعهد الفني للتمريض.

كما جرى توقيع عقوبة الإنذار على 46 حالة بكليات: التربية، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والآداب، ودار العلوم، والسياحة والفنادق، ورياض الأطفال والهندسة.

بالإضافة إلى تطبيق المادة 125 وإحالة 12 حالة لمجلس التأديب بكليات: الآداب، ودار العلوم، والتربية الرياضية، وإلغاء المادة الممتحنة والمادة التي تليها لحالة بكلية التربية الرياضية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رئيس جامعة المنيا: ضبط 40 حالة غش بالأسبوع الثاني من امتحانات نهاية العام

    رئيس جامعة المنيا: ضبط 40 حالة غش بالأسبوع الثاني من امتحانات نهاية

    أخبار
  • أبو المجد: من لا يُدين حادث دير الأنبا صموئيل لا يستحق العيش بمصر

    أبو المجد: من لا يُدين حادث دير الأنبا صموئيل لا يستحق العيش بمصر

    أخبار
  • رئيس جامعة المنيا: نطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية..

    رئيس جامعة المنيا: نطبق معايير الجودة على الورقة الامتحانية.. "صور"

    أخبار
  • معاقبة 20 غشاش في جامعة المنيا بإلغاء المادة و

    معاقبة 20 غشاش في جامعة المنيا بإلغاء المادة و"مجلس التأديب"

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • قطع العلاقات مع قطر.. كيف حدث ولماذا؟

    قطع العلاقات مع قطر.. كيف حدث ولماذا؟أخبار

  • فيديو - أمير قطر

    - أمير قطر "يتلعثم" خلال خطاب الـ 30 ثانية.. والجزيرة تقطع البثأخبار

  • أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

    أول تعليق من على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطرأخبار

  • "مصراوي" داخل مكتب الخطوط القطرية.. المسافرون "على كف عفريت"أخبار

  • الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديو

    الجزيرة تقطع البث عن خطاب تميم عقب ارتباكه الشديد - فيديوأخبار

  • "شاومينج" تنشر إجابات أجزاء من امتحان "الفرنساوي".. والتعليم: نتحققأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب"

أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

أول تعليق من ترامب على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر

فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

فيديو| عمرو أديب: تم «مسمرة» قطر في اللوحة السوداء للإرهاب

استقالة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالصين بسبب انسحاب "ترامب" من اتفاق المناخ

استقالة القائم بأعمال السفير الأمريكي بالصين بسبب انسحاب "ترامب" من اتفاق المناخ