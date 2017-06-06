بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

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أطلق بنك الطعام المصري حملته الجديدة والتى تهدف إلى القضاء على مشكلة الجوع من خلال حملة "الجوع واحد والحل واحد"، من خلال التأكيد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري في محاربة الفقر، والتصدي لمشكلة حقيقية يعاني منها 5.5% من سكان مصر وهي عدم توفر الغذاء طبقاً للإحصائيات الرسمية لمن هم تحت خط الفقر المدقع.

وأوضح بنك الطعام أن الحملة تأتي من خلال التفاعل الإيجابي بين جميع المواطنيين في نشر الفيديوهات التى تٌحث على محاربة الجوع سواء من خلال حساباتهم الشخصية بشبكات التواصل الاجتماعي والواتس اب والرسائل النصية القصيرة SMS .

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وتعتمد فكرة حملة هذا العام على نشر الفيديوهات التى تحث جموع الشعب على التصدى لمشكة نقص الاحتياج الضروري للغذاء والتى يعاني منها بعض فئات الشعب المصري من نقل الفكرة لتحقيق هدف البنك، كما تهدف إلى أن يصبح كل فرد من أفراد المجتمع جزء أساسي في دعم هذه الحملة التى لاتقتصر على شهر رمضان فقط ولكن تستمر طوال العام ليكون جزء من حل المشكلة، والتى يعتمد فيها بنك الطعام المصرى على قاعدة بيانات دقيقة ومدروسة للآسر المستحقة وهي نتاج عمل ١٢ عام من الأبحاث في القرى في كل محافظات مصر لمن هم تحت خط الفقر، من خلال تداول هذه الڤيديوهات شهرياً و التفاعل معها لحل المشكلة ، لتصبح حملة هذا العام الاوسع انتشاراً و الأقل تكلفةً .

وقد شارك في هذه الحملة عدد كبير من الشخصيات العامة والفنانيين والرياضيين والرموز الدينية المشهورة ومن بينهم : الفنانة منى ذكي، الفنانة رجاء الجداوي، الفنان لطفي لبيب، الفنان محمد لطفي، الفنان أحمد فهمي، الفنانة بشرى، الكابتن زكريا ناصف، الكابتن احمد حسن، الكابتن احمد حسام (ميدو)، الكابتن حازم امام، الكابتن هاني رمزي، الكابتن على مظهر، وبطلة الاسكواش العالمية امنية عبد القوي، الكابتن كريم عبد الجواد بطل الاسكواش العالمي، الشيخ أسامة الازهري، الشيخ رمضان عبد المعز، المنشد الديني محمد ياسين التهامي، المنشد مصطفى عاطف، المطران منير حنا و بمشاركة نزيه سلام و عمر سيف سلام و ماجد خالد الشهدي و المخرجة منال الجندي والأطفال مارينا و فؤاد من طلبة المدرسة الأسقفية ".