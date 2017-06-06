أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

العرابي: ينفي التوجه إلي «الجنائية الدولية» لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية

Google+ Print
العرابي: ينفي التوجه إلي «الجنائية الدولية» لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية العرابي: ينفي التوجه إلي «الجنائية الدولية» لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفي السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، ما نشر في بعض وسائل الإعلام، عن توجه إلي المحكمة الجنائية الدولية مع وفد من خبراء القانون الدولي لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية لاعتبارهم مجرمي حرب، وقال :«إن هذا الكلام غير صحيح».

وأضاف العرابي أنه يجب اجراء بحث مع خبراء القانون الدولي أولا قبل أي شي، واذا وجدوا صيغة قانونية صلبة تسمح بذلك يمكن بداية التحرك خاصة وأن جريمة دعم الإرهاب خارج ولاية المحكمة .

شاهد أيضا

وحول وضع المصريين العاملين بقطر قال العرابي لـ«التحرير»: «هذه مهمة اﻷجهزة التنفيذية في تلك المرحلة الحالية، ولابد من حل كل شئ يخصهم». 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا