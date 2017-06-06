العرابي: ينفي التوجه إلي «الجنائية الدولية» لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية

التحرير

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نفي السفير محمد العرابي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ، ما نشر في بعض وسائل الإعلام، عن توجه إلي المحكمة الجنائية الدولية مع وفد من خبراء القانون الدولي لاتخاذ اجراءات محاكمة القيادات القطرية لاعتبارهم مجرمي حرب، وقال :«إن هذا الكلام غير صحيح».

وأضاف العرابي أنه يجب اجراء بحث مع خبراء القانون الدولي أولا قبل أي شي، واذا وجدوا صيغة قانونية صلبة تسمح بذلك يمكن بداية التحرك خاصة وأن جريمة دعم الإرهاب خارج ولاية المحكمة .

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وحول وضع المصريين العاملين بقطر قال العرابي لـ«التحرير»: «هذه مهمة اﻷجهزة التنفيذية في تلك المرحلة الحالية، ولابد من حل كل شئ يخصهم».