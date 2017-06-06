إحالة فساد أوقاف المنيا إلى المحاكمة

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أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسئولي الأجازات بالمنيا للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشف التقرير أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الأجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وقالت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن (م م أ) مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" إنقطع خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول ورغم ذلك تقاضى كافة مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون وأمتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.

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وتبين أن (ح م ع) مسئول الأجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الأجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه مما ترتب عليه تقالضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه أجازة مرضية.

وأهملت (ث م م) رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة إلى الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند اليه رغم إتصال علمها بكافة المخالفات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.