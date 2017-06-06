أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

إحالة فساد أوقاف المنيا إلى المحاكمة

Google+ Print
إحالة فساد أوقاف المنيا إلى المحاكمة إحالة فساد أوقاف المنيا إلى المحاكمة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة وكيل وزارة الأوقاف ومسئولي الأجازات بالمنيا للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت قيامهم بإرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وكشف التقرير أن المتهمين الثلاثة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا الضوابط والإجراءات المقررة بشأن الأجازات مما كان من شأنه المساس بالمصلحة المالية للدولة.

وقالت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار طه الجنايني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن (م م أ) مدير مديرية أوقاف المنيا "وكيل وزارة" إنقطع خلال فترة عمله رئيساً للإدارة المركزية لشئون البر بوزارة الأوقاف دون إذن أو عذر مقبول ورغم ذلك تقاضى كافة مخصصاته المالية عن هذه الفترة بالمخالفة للقانون وأمتنع عن تنفيذ قرار نقله من عمله بديوان وزارة الأوقاف مديراً لمديرية أوقاف المنيا بالمخالفة للقانون.

شاهد أيضا

وتبين أن (ح م ع) مسئول الأجازات بديوان وزارة الأوقاف تراخى في إتخاذ الإجراءات القانونية حيال طلبات الأجازة المقدمة من المتهم الأول وبرقية الإبلاغ بمرضه مما ترتب عليه تقالضيه كافة مخصصاته المالية دون وجه حق رغم عدم صدور قرار من الجهة الطبية المعنية بمنحه أجازة مرضية.

وأهملت (ث م م)  رئيس قسم الماهيات بوزارة الأوقاف على الأعمال المسندة إلى الثاني مما ترتب عليه ترديه فيما أسند اليه رغم إتصال علمها بكافة المخالفات.

وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

الصناعات الهندسية: اللائحة التنفيذية لقانون المستوردين تشجع الصناعة المحلية

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا