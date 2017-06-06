برلمانية: وفد من النواب يلتقي رئيس الوزراء غدا لبحث مصير العاملين العائدين من قطر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كشفت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن وفد من نواب لجنة العلاقات الخارجية، سيلتقي رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل صباح غدا، الأربعاء، وذلك بعد تواصلها مع مجلس الوزراء لتحديد موعد اللقاء.

وأضافت عجمي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه سيتم المناقشة حول الخطة الموضوعة بشأن مصير المصريين العاملين في دولة قطر في حال عودتهم ، وأيضا الوقوف علي أخر المستجدات بشأن قرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

شاهد أيضا

وأشارت إلي أنها ستتطلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة مخصصة لتسهيل الأمور علي العائدين من قطر في كل الوزارات ، سواء من عمل مشروعات صغيرة لهم أو تسهيل إجراءات استثمار من أي نوع من قبل المصريين العائدين. وتابعت عجمي، أن الوضع لم يتضح حتي الآن بشأن العاملين المصريين في قطر، مؤكدة أن قطر لن تطرد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية منها وسوف تحتفظ بهم للذكري الخالدة، لافتة إلي أن الحكومة القطرية اتخذت قرار الشهر الماضي بانهاء عقد 7000 آلاف مصري يعملون في وظائف مختلفة.

وأكدت النائبة، أنها تواصلت مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار من أجل وضع خطة لاستيعاب طلبة المصريين العاملين في قطر في حال عودتهم، مضيفة أن الوزير أبلغها بأن هناك خطة بالفعل وسيتم استيعاب أى طلبة قادمين من الخارج، مشيرة إلي أنها ستتواصل مع وزراء أخري لوضع خطة للمصريين بالخارج.