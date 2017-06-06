أخبار عاجلة

العلاقات القطرية - السعودية: تاريخ حافل بالخلافات والتوترات -
ترامب عن حصار قطر: "بداية النهاية لذُعر الإرهاب" -
5 فوائد لتناول بيضتين على السحور -
لو بتعمل أخطاء كتير وبتكررها ما تزعلش لو زوجتك ما قدرتش تستحملك وتكمل معاك -لعلهم يفقهون -
طلب إحاطة بالنواب لوزير الزراعة حول "الزراعة المائية بالأسماك" -
شبح «مونديال 42» يخيم على «قطر 2022» بعد قطع العلاقات -
مطبخ الهوانم - طريقة عمل "أصابع البقلاوة" مع نيفين سعدة ونهى عبد العزيز -
"جنايات الزقازيق" تصدّق على إعدام 11 شخصًا قتلوا شابًا حرقًا -
طالب يمزق ورقة "الاقتصاد" في لجنة لامتحانات الثانوية بالشرقية -
ضبط 140 حالة غش منذ بدء امتحانات جامعة المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

برلمانية: وفد من النواب يلتقي رئيس الوزراء غدا لبحث مصير العاملين العائدين من قطر

Google+ Print
برلمانية: وفد من النواب يلتقي رئيس الوزراء غدا لبحث مصير العاملين العائدين من قطر برلمانية: وفد من النواب يلتقي رئيس الوزراء غدا لبحث مصير العاملين العائدين من قطر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن وفد من نواب لجنة العلاقات الخارجية، سيلتقي رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل صباح غدا، الأربعاء، وذلك بعد تواصلها مع مجلس الوزراء لتحديد موعد اللقاء.

وأضافت عجمي، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنه سيتم المناقشة حول الخطة الموضوعة بشأن مصير المصريين العاملين في دولة قطر في حال عودتهم ، وأيضا الوقوف علي أخر المستجدات بشأن قرار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

شاهد أيضا

وأشارت إلي أنها ستتطلب من رئيس الوزراء تشكيل لجنة مخصصة لتسهيل الأمور علي العائدين من قطر في كل الوزارات ، سواء من عمل مشروعات صغيرة لهم أو تسهيل إجراءات استثمار من أي نوع من قبل المصريين العائدين. وتابعت عجمي، أن الوضع لم يتضح حتي الآن بشأن العاملين المصريين في قطر، مؤكدة أن قطر لن تطرد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية منها وسوف تحتفظ بهم للذكري الخالدة، لافتة إلي أن القطرية اتخذت قرار الشهر الماضي بانهاء عقد 7000 آلاف مصري يعملون في وظائف مختلفة.

وأكدت النائبة، أنها تواصلت مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار من أجل وضع خطة لاستيعاب طلبة المصريين العاملين في قطر في حال عودتهم، مضيفة أن الوزير أبلغها بأن هناك خطة بالفعل وسيتم استيعاب أى طلبة قادمين من الخارج، مشيرة إلي أنها ستتواصل مع وزراء أخري لوضع خطة للمصريين بالخارج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

الشيخ خالد الجندي: المصريون القدماء كانوا يطلقون على البحر (يم) والقرآن الكريم أخبر بذلك

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

بنك الطعام: 5.5 % من سكان مصر يعانون من عدم توافر الغذاء

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

القائم بأعمال السفير المصري في قطر يعود للقاهرة غدا

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد