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عبد الغني يقود مران الزمالك بسبب سفر إيناسيو

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عبد الغني يقود مران الزمالك بسبب سفر إيناسيو عبد الغني يقود مران الزمالك بسبب سفر إيناسيو

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يقود علاء عبد الغني مدرب فريق التدريبات المقرر استئنافها بداية من الغد بمقر النادي بميت عقبة في ظل سفر البرتغالي أوجستو إيناسيو إلى موطنه للحصول على إجازة مستغلا فترة الراحة التي منحها للاعبين عقب مباراة اتحاد العاصمة الجزائري بدوري أبطال إفريقيا. 

ويسعى عبد الغني لتجهيز اللاعبين لمواجهة أسوان بالدوري العام المقرر لها يوم 15 من الشهر الجاري لحين عودة المدرب البرتغالي ومساعديه بداية الأسبوع المقبل.

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ويستعد الزمالك إلى السفر للجزائر يوم 18 من الشهر الجاري لمواجهة فريق اتحاد العاصمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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التحرير

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