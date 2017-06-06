البدري: كوليبالي تجربة سيئة.. وهذا ما كان يحدث بيننا في «الغرفة»

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أكد حسام البدري المدير الفني للأهلي أن سليماني كوليبالي تجربة سيئة في تاريخ النادي، ولن تتكرر مرة أخرى على الإطلاق بعد ما تسبب فيه من أزمات.

وأوضح البدري أنه كان يستدعي اللاعب في غرفته مثل بقية زملائه من أجل النقاش معه في أمور فنية مثلما يفعل أي مدرب مع لاعبه لا أكثر ولا أقل.

وأضاف البدري في تصريحات خاصة: "كوليبالي قال إني كنت أتعامل معه بشكل سيئ وأصرخ فيه وأجبره على فعل أشياء يرفضها.. هل هذا كلام يعقل أو يمكن تصديقه؟! إنه يتعمد تشويه كل شيء لقد شوه مصر وادعي زورا وبهتانا أنها بلد اضطهاد ديني وشوه الأهلي".

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وعلق المدير الفنى على حديث اللاعب بأنه كان يتم إجباره على السجود قائلا: "كان يصلي بكامل حريته ومن تلقاء نفسه في بعض الأحيان وادعى أنه كان يتم معاملته بشكل غير جيد من الجهاز الفني وزملائه اللاعبين وهو كان الفتي المدلل للفريق وادعى أنه كان غير متأقلم على طريقة اللعب مع أنه أحرز 6 أهداف وكان يلعب مهاجما أساسيا".

وقال البدري "الآن يعمل على تشويه زملائه ويحاول الوقيعة بيننا وبين علي معلول وجونيور أجاي ويقول عنهم إنهم كانوا يشتكون له وهو كلام أيضًا زائف وباطل، وكلا اللاعبين أكد عدم صحة هذا الكلام".

وأعلن حسام البدري أن الجهاز الفني قرر تغيير استراتيجيته في التعاقد مع اللاعبين الأجانب بسبب كوليبالي، حيث لن تكون الأمور الفنية فقط هي معيار الاختيار بل سيكون هناك أيضًا مراجعة دقيقة للتاريخ السلوكي والنفسي والعصبي عند التعامل أو التعاقد مع أي لاعب جديد حتى لا يتعرض الأهلي مرة أخرى لمثل هذه الأزمات.