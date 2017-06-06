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حزب نداء تونس الحاكم يفقد المزيد من نوابه في البرلمان

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مصراوي Masrawy

حزب نداء تونس الحاكم يفقد المزيد من نوابه في البرلمان

04:09 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

حزب نداء تونس الحاكم يفقد المزيد من نوابه في البرلمان

رئيس البرلمان محمد الناصر

تونس (د ب أ)

أعلن برلمان تونس اليوم الثلاثاء عن تقلص عدد نواب حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي مع الإعلان عن استقالات جديدة في صفوفه.

وأفاد رئيس البرلمان محمد الناصر ، خلال جلسة عامة اليوم ، باستقالة النائبين خميس قسيلة وصابرين القوبنطيني عن نداء تونس ليتراجع بذلك عدد نواب الحزب إلى 59 نائبا في المركز الثاني خلف حزب حركة النهضة الإسلامية الذي يملك 69 مقعدا.

وكان الحزب فاز في الانتخابات التشريعية في 2014 واحتل المركز الأول في البرلمان بـ86 مقعدا قبل أن يشهد موجة انشقاقات واستقالات بسبب صراعات داخلية بين هياكله وأعضائه أدت الى تقلص كتلة الحزب في البرلمان.

ويقود نداء تونس إلى جانب حركة النهضة الاسلامية ائتلافا يضم سبعة أحزاب ضمن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد منذ أغسطس الماضي.

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