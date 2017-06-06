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رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه يعرب عن أمله في مكافحة التغير المناخي

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مصراوي Masrawy

رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه يعرب عن أمله في مكافحة التغير المناخي

04:03 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيه يعرب عن أمله في مكافحة التغير المناخي

رائد الفضاء توماس بيسكيه

باريس (د ب أ)

قال رائد الفضاء الفرنسي، توماس بيسكيه، في أول ظهور علني له منذ عودته إلى الارض يوم الجمعة الماضي، إنه يعتقد أن قرار الرئيس الامريكي، دونالد ، بالانسحاب من اتفاقية باريس بشأن المناخ، هو قرار "غير مسؤول".

وأوضح بيسكيه أن مهمته التي استمرت ستة أشهر في محطة الفضاء الدولية - والتي حظى خلالها بمتابعة واسعة لمدونته على الانترنت وصوره لكوكب الارض التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي – أتاحت له طرح في الوطن قضايا، مثل الاحترار العالمي، بطريقة جديدة.

وأضاف بيسكيه: "أعتقد أنه من ناحية البيئة، فهناك أشياء كثيرة يمكنك فهمها فكريا... إذا حاولت، ولكن هناك أشياء تتجاوزنا لأنها على نطاق عالمي".

وقال للصحفيين في مركز رواد الفضاء التابع لوكالة الفضاء الاوروبية في مدينة كولونيا الألمانية: "كان من حسن حظي قدرتي على رؤية تلك الامور المجردة بشكل ملموس للغاية، لان مشاعري تمكنت من رؤية مدى هشاشة هذا الكوكب".

وأضاف: "إذا كان بإمكاني القيام بدور... ليس كممثل سياسي، ولكن لنقول كمواطن، لتشجيع الناس على القيام بالمزيد، فسوف أقوم بذلك."

وكان بيسكيه ورائد الفضاء الروسي، أوليج نوفيتسكي، هبطا في كازاخستان بآسيا الوسطى، يوم الجمعة الماضي.

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