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ميركل تبحث في الأرجنتين والمكسيك عن حلفاء لأهداف مجموعة العشرين

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مصراوي Masrawy

ميركل تبحث في الأرجنتين والمكسيك عن حلفاء لأهداف مجموعة العشرين

04:01 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

ميركل تبحث في الأرجنتين والمكسيك عن حلفاء لأهداف مجموعة العشرين

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

برلين (د ب أ)

بسبب السياسة الحمائية للرئيس الأمريكي دونالد ، تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال جولة في أمريكا اللاتينية عن حلفاء لسياستها في تحرير التجارة وحماية المناخ.

وقبل أربعة أسابيع على عقد قمة مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى في مدينة هامبورج الألمانية، تتوجه ميركل مساء غد الأربعاء إلى العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس لإجراء محادثات سياسية، حيث تلتقي الرئيس الأرجنتيني موريسيو مارسي يوم الخميس، ثم تتوجه يوم الجمعة إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، حيث تلتقي الرئيس المكسيكي أنريكي بينا نيتو.

وذكرت مصادر في الألمانية اليوم الثلاثاء أنه من المتوقع أن يكون موقف البلدين في القضايا المتعلقة بتحرير التجارة وحماية المناخ أكثر ميلا إلى توجه الحكومة الألمانية من الأمريكية.

وأضافت المصادر أن ميركل تعتزم إجراء محادثات مع المكسيك والأرجنتين حول التعاون في الأهداف متعددة الأطراف التي تتبناها الحكومة الألمانية.

وفي الوقت نفسه أكدت المصادر أن الجولة التي ستجريها ميركل ليس الهدف منها استفزاز ترامب أو الولايات المتحدة، موضحة أن الجولة تم التخطيط لها منذ فترة طويلة في إطار الإعداد لقمة مجموعة العشرين.

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