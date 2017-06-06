وفد مصري يزور الصين لمتابعة إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد

كتبت- داليا شبل:

أرسل المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الثلاثاء، وفدًا من الباحثين للصين، لمتابعة مباحثات إنشاء التلسكوب الفلكي الجديد، الذي أوصى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يكون أكثر تطورا وارتفاعا وأكبر حجما لتحقيق المزيد من الإنجازات في العلوم الفلكية والجيوفيزيقية.

وأوضحت وزارة التعليم العالي –في بيان لها-، أن الوفد المصري يستهدف معاينة القدرات الصينية في هذا المجال، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المعهد والمعهد الوطني للمراصد الصينية في مجال الفلك والفضاء والأجهزة البصرية الخاصة بالأرصاد الفلكية والأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وتابعت الوزارة، خلال الزيارة بحث الجانبان المصري والصيني مراسم استكمال توقيع بروتوكول التعاون بين البلدين، واستكمال المناقشات حول إمكانية مساهمة الجانب الصيني في إنشاء التلسكوب المصري الجديد، وإنشاء محطة SLR بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية لتبادل البيانات الخاصة بأرصاد الليزر.

وعلى هامش الزيارة تفقد الوفد المعامل والورش الخاصة بتصنيع مرايا التلسكوبات والأجهزة البصرية بمعهد نانجين للبصريات، ومحطة الليزر بمعهد شانج شون لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي، ومرصد لاموست أكبر تلسكوب في آسيا للأرصاد الطيفية للنجوم، بالإضافة إلى زيارة بعض المتاحف والمعارض بالقبة السماوية وتبسيط علوم الفلك والفضاء ببكين.

وكان الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد محاضرتين في المعهد الوطني للمراصد الصينية ببكين ومعهد نانجين للبصريات قد ألقى محاضرة عن "الفلك الحديث في مصر والحاجة لإنشاء تلسكوب فلكي كبير".

كما ألقى الدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد محاضرتين عن "إمكانيات المعهد في رصد الأقمار الصناعية بالليزر وكذلك الحطام الفضائي" فى المعهد الوطني للمراصد الصينية ببكين ومعهد شانج شون لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي.

وأوضح المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي، أن الوفد ضم عدد من أعضاء هيئة تدريس المعهد، وهم الدكتور أنس عثمان أستاذ الفلك المتفرغ ورئيس المعهد الأسبق ورئيس لجنة مباحثات إنشاء التلسكوب الجديد، والدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد وعضو اللجنة، والدكتور مكرم إبراهيم رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء ورئيس وحدة SLR بالمعهد، والدكتور سمية سعد وكيل قسم الفلك ورئيس مشروع مركز التميز وعضو لجنة مباحثات إنشاء التلسكوب الجديد.