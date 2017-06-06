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حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

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مصراوي Masrawy

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

04:03 م الثلاثاء 06 يونيو 2017

حزب المصريين الأحرار: قطع العلاقات مع قطر كان متوقعًا ولم يكن أمرًا هينًا

كتبت-ياسمين محفوظ:

قال الدكتور محمود العلايلى، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الحزب يتابع عن كثب، التطورات الأخيرة فى موقف دولة قطر، وسياساتها تجاه جيرانها، ودول المنطقة والتي دفعت والسعودية والإمارات والبحرين والحكومة الليبية، وعددا من الدول إلى اتخاذ قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها، بعد أن توفر لديها معلومات وأدلة تثبت تورط قطر فى اعمال معادية لهذه الدول.

وأكد العلايلى، في بيان صادر عن حزب المصريين الأحرار، اليوم الثلاثاء، أن قرار قطع العلاقات مع قطر، لم يكن أمراً هينا على قيادات هذه الدول ولا على شعوبها، موضحًا انه تأخر كثيراً رغم أنه كان نتيجة متوقعة بعد محاولات مستميتة لقيادات هذه الدول لمد اليد للقيادة القطرية، ودعوتها إلى العدول عن سياساتها المزعزعة لاستقرار وأن تقوم بدور إيجابى لصالح الشعوب العربية ومصالحها، لكنها كانت تقابل هذه اليد الممدودة بمزيد من نقض العهود والوعود والتآمر على الشعوب.

وأوضح العلايلي، أن هذه الدول عانت طوال السنوات الماضية من مؤامرات لم تتوقف من جانب النظام الحاكم فى قطر سراً وعلناً، وظلت قطر الحاضنة للجماعات الإرهابية وللقوى التى تسعى إلى نشر الانقسامات والصراعات الطائفية الكريهة فى المنطقة، وعملت على مدى سنوات على دعم هذه الجماعات وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والإرهابية، والتى خرج من رحمها كل الجماعات الإرهابية، كتنظيم القاعدة وداعش.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن هذا القرار خطوة على الطريق الصحيح ونطالب بالمزيد من الإجراءات التصعيدية على المستوى السياسى والاقتصادى تجاه النظام القطرى حتى التخلى عن السياسات العدائية ضد الدول العربية، والالتزام بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة واستقلال الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل فى شؤونها الداخلية>

أشار إلى أن سياسات قطر ودعمها الواضح لهذه الجماعات تتحمل المسؤولية المباشرة عن استمرار الصراعات المسلحة التى تعانى منها بعض دول المنطقة، بما يترتب عليها من سفك للدماء ومعاناة لا تنتهى لشعوب هذه الدول، ويؤكد العلايلى على ضرورة توضيح الحقائق التى استند إليها هذا القرار للرأى العام الوطنى والعالمى، والاستعداد لمواجهة حملات التضليل الإعلامى التى يعتمدها النظام الحاكم فى قطر وأعوانه.

 

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